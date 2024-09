(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 11 SETTEMBRE, SANTILLO (M5S): MEMORIA PER COSTRUIRE PACE

Roma, 11 set – “La memoria di un evento tragico come l’ 11settembre dovrebbe servire per costruire un mondo di pace. Eppure da allora non sono stati fatti passi avanti. Viviamo un’era dove ogni giorno perdono la vita persone innocenti a causa della Guerra. Non abbiamo ancora imparato”.

Così su X il Vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera dei deputati Agostino Santillo.

