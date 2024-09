(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Oggetto: Neolaureato Unimore premiato dall’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica

Alle redazioni in indirizzo

COMUNICATO STAMPA

Al neolaureato in Ingegneria Informatica Gianmarco Lusvardi il premio di tesi del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, alla 19esima edizione.

Gianmarco Lusvardi, neolaureato Unimore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” è stato premiato dal CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, con il premio di tesi “Innovare la sicurezza delle informazioni”, arrivato quest’anno alla 19esima edizione.

A Lusvardi, studente della magistrale di Ingegneria Informatica, è stato assegnato il quinto posto (ex-equo) per la tesi “Timing side-channel attacks against USB smartcards using eBPF”, in cui studia e individua metodologie innovative per verificare la possibile presenza di vulnerabilità informatiche all’interno di schemi crittografici implementati in dispositivi di autenticazione dedicati. I relatori della tesi sono il Prof. Luca Ferretti, del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche e il Prof. Mirco Marchetti, del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”.

Il premio, riservato alle tesi universitarie più innovative in materia di sicurezza informatica, ha lo scopo di promuovere una collaborazione tra i soggetti che si occupano di sicurezza informatica in Italia: le aziende, le Università, gli studenti. Un punto di scambio tra mondo produttivo e mondo scientifico, tra studenti e mondo del lavoro, alimentato direttamente dai singoli soggetti che vi partecipano portando i propri bisogni e le proprie esperienze.

“Ci congratuliamo con Gianmarco per il riconoscimento ottenuto a livello nazionale – commentano i relatori Proff. Ferretti e Marchetti -. Eravamo già consapevoli della sua abilità e della qualità del lavoro svolto e ci auguriamo che il riconoscimento a livello nazionale possa spingerlo a proseguire a contribuire alla ricerca scientifica in questo settore”.

Gianmarco Lusvardi ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Informatica (curriculum “Artificial Intelligence Engineering”) con voto 110 e Lode. Attualmente è assegnista di ricerca presso il Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Sicurezza e la prevenzione dei rischi (CRIS) di Unimore, continuando la tematica iniziata in tesi magistrale.

Tutti i vincitori hanno ricevuto un premio in denaro e l’adesione gratuita a Clusit, con la possibilità di partecipare alle iniziative di formazione per i prossimi 18 mesi.

La registrazione dell’evento, con la presentazione delle tesi da parte delle studentesse e degli studenti vincitori, è disponibile al link: https://clusit.it/blog/premiazione-dei-vincitori-della-19a-edizione-del-premio-tesi/

Modena, 10 settembre 2024

L’Ufficio Stampa