Il ritorno della SuperLuna: in diretta il 17 settembre

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

La diretta andrà in onda sui canali YouTube, Facebook e Instagram di EduINAF a partire dalle 19:30 e sarà dedicata alla “superluna“, ovvero quel momento speciale in cui la fase di Luna piena si verifica quando il nostro satellite naturale è alla minima distanza dalla Terra e si mostra a noi in tutto il suo splendore. Trasmetteremo le immagini della Luna ripresa al telescopio, insieme alle astronome e agli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in collegamento da Cagliari e da Palermo, con la conduzione di Federico Di Giacomo.

Osserveremo insieme il sorgere della Luna, esploreremo la superficie lunare al telescopio e scopriremo tutti i suoi segreti insieme alla nostra ospite, Valentina Galluzzi, geologa planetaria dell’INAF a Roma, membro del team dello strumento JANUS a bordo della missione dell’Agenzia Spaziale Europea JUICE. Oltre alle splendide immagini della Luna dal vivo, potremo ammirare i suggestivi scatti realizzati da JUICE durante la recente manovra di fionda gravitazionale che ha portato la sonda, tra il 19 e il 20 agosto, a sorvolare sia la Terra che la Luna, prima “tappa” del suo lungo viaggio verso la destinazione finale: Giove e le sue lune.

Durante la diretta, i nostri esperti daranno qualche consiglio utile a chi volesse restare sveglio un po’ più a lungo (o svegliarsi un po’ prima dell’alba, a scelta) per osservare un altro affascinante fenomeno celeste: l’eclissi parziale di Luna, durante la quale il nostro satellite naturale verrà parzialmente oscurato dal cono d’ombra della Terra. L’eclissi sarà visibile anche dall’Italia nelle prime ore di mercoledì 18 settembre, tra le 02:40 e le 06:40 circa, con il massimo oscuramento previsto intorno alle 04:44.

Non mancheranno i pianeti tra i protagonisti della diretta, con le osservazioni di uno dei nostri beniamini: Saturno, il “gigante con gli anelli”, finalmente tornato visibile nelle prime ore della sera. Saturno ha appena superato la fase di opposizione, lo scorso 8 settembre, durante la quale si trova nella posizione opposta al Sole rispetto alla Terra, e dunque nelle migliori condizioni per osservarlo in tutta la sua gloria.

Come di consueto, durante la trasmissione sarà possibile porre domande alle esperte e agli esperti INAF delle sedi che ci guideranno nelle osservazioni del cielo.