Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti assegna 138 milioni di dollari a 91 scienziati all’inizio della loro carriera

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

Il finanziamento per il programma di ricerca in età precoce (ECRP) sostiene la prossima generazione della forza lavoro scientifica americana

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) ha annunciato oggi la selezione di 91 scienziati all’inizio della loro carriera da tutto il paese che riceveranno un finanziamento complessivo di 138 milioni di dollari per la ricerca che copre un’ampia gamma di argomenti, tra cui intelligenza artificiale, energia da fusione e quantistica. Questi premi sono fondamentali per gli sforzi dell’amministrazione Biden-Harris per sviluppare la prossima generazione di leader STEM per consolidare il ruolo dell’America come motore della scienza e dell’innovazione in tutto il mondo.

“Investire in ricerca e scienza all’avanguardia è un pilastro della missione del DOE ed è essenziale per mantenere il ruolo dell’America come leader dell’innovazione globale”, ha affermato il Segretario all’Energia degli Stati Uniti Jennifer M. Granholm . “L’amministrazione Biden-Harris sta finanziando scienziati e ricercatori presso i laboratori e le università nazionali della nostra nazione, all’inizio della loro carriera, assicurandosi che abbiano le risorse per espandere la scoperta scientifica e cercare soluzioni ad alcune delle questioni più complesse”.



I vincitori del programma di ricerca per l’inizio della carriera (ECRP) del 2024 provengono da 50 università e 12 laboratori nazionali del DOE. Questi premi, che includono la ricerca sull’intelligenza artificiale, l’energia da fusione, la fisica quantistica e molto altro, sono fondamentali per gli sforzi di lunga data del DOE per sviluppare la prossima generazione di leader STEM per consolidare il ruolo dell’America come motore della scienza e dell’innovazione in tutto il mondo.

L’ECRP rafforza la forza lavoro scientifica della nazione supportando ricercatori eccezionali all’inizio della loro carriera, quando molti scienziati svolgono il loro lavoro più formativo. Dalla sua nascita nel 2010, il programma ha assegnato 961 premi, di cui 631 a ricercatori universitari e 330 a ricercatori di laboratorio nazionali.

I finanziamenti per un istituto di istruzione superiore ammontano a circa 875.000 dollari in cinque anni, mentre la richiesta minima per i finanziamenti a un laboratorio nazionale del DOE o a una struttura utente dell’Office of Science è di circa 2.750.000 dollari in cinque anni.

I 91 premi annunciati oggi andranno a scienziati di 26 stati e del Distretto di Columbia: California (25); Illinois (12); Pennsylvania (6); New Mexico, New York e Washington (5 premi ciascuno); Arizona, Connecticut e Georgia (3 premi ciascuno); Distretto di Columbia, Indiana, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma e Virginia (2 premi ciascuno); e Florida, Iowa, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Montana, New Jersey, Ohio, Dakota del Sud, Tennessee e Wisconsin (1 premio ciascuno).

Informazioni sui 91 vincitori e sui loro progetti di ricerca sono disponibili sulla pagina web del Programma di ricerca in età precoce .

I beneficiari dell’ECRP in questo ciclo di finanziamenti dovevano essere ricercatori non titolari, assistenti a tempo indeterminato o professori associati presso un istituto accademico statunitense, oppure dipendenti a tempo pieno presso un laboratorio nazionale del DOE o una struttura utente dell’Office of Science che avessero conseguito il dottorato di ricerca negli ultimi 12 anni.

Gli argomenti di ricerca per i progetti quinquennali devono rientrare nell’ambito di una delle otto principali aree di programma dell’Office of Science:

Acceleratore R&S e produzione

Ricerca scientifica avanzata in informatica

Scienze energetiche di base

Ricerca biologica e ambientale

Scienze dell’energia da fusione

Fisica delle alte energie

Ricerca e sviluppo e produzione di isotopi

Fisica nucleare.

I vincitori sono stati selezionati in base alla revisione paritaria da parte di esperti scientifici esterni. I progetti annunciati oggi sono selezioni per la negoziazione di un premio finanziario e i dettagli finali per ciascuno sono soggetti alle negoziazioni finali di sovvenzione e contratto tra il DOE e i vincitori.

I profili di alcuni dei precedenti vincitori del premio, comprese le informazioni su come il programma li ha aiutati nella loro ricerca e nella loro carriera, sono disponibili nella pagina dei profili di inizio carriera .

La selezione per le negoziazioni di aggiudicazione non è un impegno da parte del DOE a emettere un’aggiudicazione o a fornire finanziamenti. Prima che il finanziamento venga emesso, il DOE e i candidati saranno sottoposti a un processo di negoziazione e il DOE può annullare le negoziazioni e rescindere la selezione per qualsiasi motivo durante tale periodo.