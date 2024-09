(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 FORMAZIONE: BARBERIS (EXPOTRAINING), “ATTESI AD EXPOTRAINING 30.000 STUDENTI. QUEST’ANNO AREA DEDICATA ALL’INCONTRO TRA MONDO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PER CONTRASTARE IL MISMATCH”

“È stato un convegno di altissimo livello, con spunti interessantissimi che saranno preziosi argomenti da sviluppare ad Expotraining 2024. Expotraing è impropriamente definita ‘fiera’, perché più vado avanti con questo progetto e più mi rendo conto che si tratta di una vera e propria comunità di pensieri, di stili ed idee sulla formazione, finalizzati a fornire delle risposte alle esigenze del Sistema Paese. Expotraining è il luogo della ‘reciprocità’ tra i vari stakeholder, le Istituzioni, le scuole e le imprese. E proprio su impulso degli stakeholder abbiamo deciso di mettere a disposizione quest’anno un’area specifica per il mismatch, ovvero dedicata alle aziende per incontrare gli esperti della formazione e i docenti formatori. Quest’anno ci aspettiamo circa 30.000 studenti e quest’area diventa un momento cruciale di Expotraining. Oggi le aziende, per contrastare il mismatch, si rivolgono alle agenzie di ricerca e selezione, ma attenzione: il mismatch non si risolve così, con azioni non strutturali, perché si ripresenterà nel 2025, nel 2027 o nel 2030. La reciprocità e la fertilizzazione tra il mondo della formazione e quello del lavoro diventano decisive. Chiudo invitando tutte le aziende che hanno a che fare con il mismatch a partecipare, anche a titolo gratuito, ad Expotraing 2024”. Così il Presidente di Expotraining, Carlo Barberis, nel suo intervento di chiusura del convegno ‘Imprese e scuole in rete per il superamento del mismatch’, presso il Senato della Repubblica, Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma