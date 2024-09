CS Magnum sul set

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

“MAGNUM SUL SET”: quando la fotografia incontra il cinema

Pordenone, 10/09/2024

Sarà inaugurata sabato 14 settembre 2024 alle ore 17 in Galleria Bertoia la mostra “MAGNUM SUL SET. Lo sguardo dei grandi fotografi sui divi di Hollywood”. L’esposizione, che rappresenta un’ampia retrospettiva sull’incontro tra i maestri della fotografia e quelli del cinema, è stata presentata quest’oggi alla presenza del sindaco reggente Alberto Parigi, della curatrice Alessandra Mauro di Contrasto (in collegamento video), della co-curatrice Suleima Autore e di Riccardo Costantini di Cinemazero.

L’esposizione propone 116 fotografie realizzate da 18 grandi fotografi su 12 set dei più celebri film hollywoodiani. Infatti, grazie alla storica collaborazione tra l’agenzia Magnum Photos e il mondo del cinema, i visitatori potranno ammirare ritratti e scene che catturano momenti irripetibili del making of di alcune pellicole memorabili. Dall’obiettivo di Eugene Smith che immortala Charlie Chaplin mentre dirige “Luci della ribalta” al genio di Elliott Erwitt che ritrae Billy Wilder e Marilyn Monroe in “Quando la moglie è in vacanza”, da Dennis Stock che fotografa James Dean in “Gioventù bruciata” a Burt Glinn e i suoi scatti immortali a due grandi dive come Elizabeth Taylor e Katharine Hepburn in “Improvvisamente, l’estate scorsa” o a numerosi altri leggendari autori di Magnum Photos che hanno ritratto l’intero cast de “Gli Spostati”. Tra i grandi fotografi esposti in mostra Henri Cartier Bresson, Eugene Smith, Inge Morath, Dennis Stock, Elliot Erwitt, David Hurn, Peter Marlow, Guerogui Pinkhassov e molti altri.

«Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di cultura visiva e cinematografica – sottolinea il sindaco reggente Alberto Parigi – per compiere un viaggio affascinante con uno sguardo inedito sui protagonisti e le atmosfere del cinema. Per la nostra città è un grande onore ospitare un evento culturale di questo spessore, che rende omaggio alla storia del cinema attraverso l’occhio dei grandi fotografi della Magnum. Inoltre, grazie a questa mostra adatta ad appassionati e curiosi di ogni età, poniamo un ulteriore tassello nella candidatura di Pordenone a Capitale della cultura 2027».

La mostra è organizzata dal Comune di Pordenone, con il sostegno della Regione FVG e Promoturismo, in collaborazione con Contrasto, Pordenonelegge, Cinemazero, Craf, Magnum e Versicherungs Kammer KulturistiFtung. Grazie alla collaborazione con Cinemazero, l’esposizione presenta una selezione di straordinari scatti provenienti da prestigiose collezioni quali La Cineteca del Friuli, La Cineteca del Friuli – Fondo Gianni Da Campo, la Collezione Isidoro Brizzi che hanno messo a disposizione locandine e poster originali dei film esposti, arricchendo ulteriormente l’esperienza immersiva del visitatore.

Curata da Alessandra Mauro di Contrasto, questa mostra mette in risalto il profondo legame tra Magnum Photos e il cinema attraverso 12 reportage dettagliati che esplorano i retroscena di altrettante pellicole iconiche. Ogni sezione sarà accompagnata da pannelli informativi che raccontano la storia del film, il suo impatto culturale e curiosità inedite, offrendo ai visitatori una narrazione completa e coinvolgente.

«Non si tratta di una mera esposizione fotografica – spiega la curatrice – ma di un vero e proprio viaggio nelle emozioni e nelle sorprese che un set cinematografico può riservare agli occhi di un fotografo. Come sottolineava Elliott Erwitt “Quel che la vita ha di meraviglioso sono le sorprese. Non vedo perché dimenticarsene quando si fa un film”».

«Abbiamo allestito questa mostra – sottolinea la co-curatrice Suleima Autore – volendo dare al visitatore l’idea della fantasmagoria del cinema, con alcune immagini a colori e relative al backstage, che normalmente resta precluso al visitatore. Insomma, un focus sull’essenza e sullo spirito dei film, anche per comprendere che cosa c’è dietro la macchina da presa del Cinema»

Spiega Riccardo Costantini: «Parte di questa mostra è affidata a Cinemazero, che ha messo a disposizione numerose locandine e materiale a stampa, in collaborazione con la Cineteca del Friuli e diverse collezioni. Inoltre offriremo ai visitatori delle proiezioni delle stesse pellicole rappresentate in foto, per creare un contesto artistico a 360°».

L’esposizione, visitabile dal 15 settembre all’8 dicembre, sarà aperta con i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Dal 18 settembre al 17 novembre, al 2° piano di Galleria Bertoia, sarà allestita la mostra fotografica “Il tempo di una fotografia”, in cui saranno esposte le opere dei giovani dai 15 ai 30 anni che hanno partecipato al concorso indetto dal Comune, assieme alle associazioni SOMSI e Panorama. Questa “mostra nella mostra”, che proporrà le opere selezionate da una giuria tecnica, sarà ad ingresso gratuito e visitabile secondo gli orari di “Magnum sul set”. Tutti i visitatori potranno esprimere una preferenza e votare la fotografia preferita. Gli autori delle foto più votate saranno premiati in una cerimonia ufficiale a dicembre.

Parallelamente, saranno organizzati diversi eventi collaterali. Durante l’esposizione internazionale SICAM, il m° Francesco Tizianel si esibirà in alcuni concerti dedicati alle colonne sonore dei film rappresentati nelle foto dei grandi maestri. Prevista anche la proiezione di alcune pellicole relative alle foto esposte, in collaborazione con Cinemazero. Inoltre saranno organizzate visite guidate didattiche per i ragazzi delle scuole.

In occasione dell’apertura di “Magnum sul set”, sarà attivato il biglietto unico che consentirà ai visitatori l’ingresso ad un prezzo speciale per ammirare le opere esposte in Galleria Bertoia, al Museo civico Palazzo Ricchieri e al Paff!.

