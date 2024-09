Corte Ue: Politica estera e di sicurezza comune (PESC): la Corte precisa la portata della competenza dei giudici dell’Unione (Sent C-29/22)

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 Politica estera e di sicurezza comune (PESC): la Corte precisa la portata della competenza dei giudici dell’Unione

In tale ambito, la Corte è competente a valutare la legittimità degli atti o delle omissioni che non si ricollegano direttamente a scelte politiche o strategiche rientranti in tale politica o ad interpretarli

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-29/22 P | KS e KD/Consiglio e a. e C-44/22 P | Commissione/KS e a.

In allegato il comunicato stampa in italiano

Sofia Riesino

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

curia.europa.eu