(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma. Parco Centocelle. Luparelli (Avs Campidoglio): “Rimozione carcasse macchine, una vittoria per comunità”

Roma, 10 settembre 2024 – “Da tempo il parco di Centocelle attendeva la bonifica dopo l’incendio drammatico del luglio 2022 che interessò buona parte degli autodemolitori presenti. Oggi è una giornata straordinaria per chi, da anni, segue questa vicenda. Stamattina è iniziato l’intervento di rimozione dei rifiuti e materiali combusti, per lo più carcasse e parti di veicoli, che devastavano e inquinavano l’area lungo viale Palmiro Togliatti. Il comune ha dovuto ricorrere all’intervento in danno, procedere all’operazione per poi rivalersi dei costi sui proprietari inadempienti. Mi trovo proprio ora con il sindaco Roberto Gualtieri per seguire le operazioni. Come gruppo di Avs siamo felici di potere iniziare un nuovo percorso di rinascita per questo polmone verde dalle grandissime potenzialità. Una vittoria per i comitati di cittadini, le associazioni e le istituzioni che hanno lavorato perché questo avvenisse”.

Così in una nota, Alessandro Luparelli capogruppo dell’Alleanza Verdi-Sinistra in Campidoglio.