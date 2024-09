Comune di Giussano / Comunicato stampa – Sport in Centro

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

10 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Sport in Centro: domenica 22 settembre appuntamento con le associazioni del territorioDal pomeriggio al via la tradizionale vetrina dedicata alle discipline legate alla città

Una giornata dedicata al mondo dello sport con campi-prova, esibizioni, circuiti di allenamento e stand informativi attraverso i quali entrare in contatto con allenatori e atleti: domenica 22 settembre, dalle 17 alle 23, appuntamento con “Sport in Centro”, la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale di Giussano in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e col supporto di Pro Loco Giussano.

Torna la tradizionale vetrina dedicata allo sport del territorio, location sarà il centro di Giussano: a partire dal pomeriggio, Piazza Roma, Piazza Lombardi e Parco Oriana Fallaci diventeranno un vero e proprio villaggio sportivo a cielo aperto.

La manifestazione sarà caratterizzata dalla presenza di una ventina di associazioni sportive legate alla città di Giussano che proporranno momenti di svago, divertimento e attività fisica, insieme a dimostrazioni a cui potranno avvicinarsi persone di tutte le età.

Tante le discipline che si alterneranno nel corso del pomeriggio: da quelle più tradizionali come volley, basket, ciclismo ed atletica, fino al mondo delle arti marziali, della danza, del tennis e della ginnastica.

Hanno confermato la partecipazione a Sport in Piazza: 5fuori pallacanestro, AC Centro Danza, Ardor Volley, Basket Foxes, CAI Sezione Paina, Centro Ricerche Tai Chi, Circolo Tennis Giussano, Fighting Spirit, Fly Dance Academy, Giovani Giussnesi, Karate Wa Yu Kay Giussano, New Ballo e Danza, Newclary Dance, Officina delle Arti, Robbiano Basket, San Luigi Robbiano, Skating Club Giussano, Virtus Giussano SGA, Vis Nova Ateltica Giussano, Team Wol.

Sport in Centro vedrà anche il coinvolgimento degli esercenti del centro storico di Giussano che, in occasione dell’evento, potranno aderire proponendo street food dedicati, accompagnando così la manifestazione fino alla serata.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

“Sport in Centro rappresenta un’occasione per scoprire le eccellenze sportive del nostro territorio e per avvicinare i più giovani alle discipline che la nostra città ospita in ogni periodo dell’anno – afferma Sara Citterio, assessore con delega allo Sport – Attraverso questa giornata, promuoviamo i valori del sacrificio, dell’impegno e della fatica che appartengono a tutte le discipline, ma sosteniamo anche l’importanza dell’attività fisica per il benessere personale. Lo sport promosso nel salotto della nostra città diventa strumento per rendere vivace il nostro Centro storico e occasione di socialità sul territorio”.

Giussano, 10 Settembre 2024