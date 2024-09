(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 AMBIENTE, L’ABBATE (M5S): PETROLIERA SOUNION BOMBA ECOLOGICA, FOSSILI MINACCIA PER AMBIENTE E PACE

Roma, 10 et. – “Se ci fosse una fuoriuscita di greggio dalla petroliera Sounion, abbandonata al largo delle coste dello Yemen dal 21 agosto scorso quando è stata attaccata dai ribelli yemeniti Houthi e attualmente in fiamme, sarebbe 4 volte superiore a quella causata dalla Exxon Valdez al largo dell’Alaska nel 1989. L’allarme lanciato da Greenpeace ci preoccupa, gli impatti per la biodiversità marina potrebbero essere devastanti, in un territorio oltretutto già martoriato dalla guerra. Parlare di pace significa anche costruire i presupposti per evitare che si inneschino guerre. E il petrolio è proprio uno di quei vettori che alimentano tali presupposti. Sganciarsi dalle fossili è la mossa più responsabile che possiamo fare. Su questo il nostro governo è rimasto all’epoca dell’oscurantismo”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Patty L’Abbate, Vice presidente della commissione Ambiente.

