(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 9 settembre 2024

Rigenerazione urbana e ristrutturazione edilizia, audizioni martedì, mercoledì,

giovedì – Diretta webtv

Martedì 10 settembre, la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in

sede referente, della proposta di legge recante disposizioni in materia di piani

particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia

connessi a interventi di rigenerazione urbana, svolge le seguenti audizioni:

ore 11.10 rappresentanti dell’Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali

(UNITEL);

ore 11.20 rappresentanti della Confederazione nazionale dell’artigianato e della

piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato;

ore 11.35 rappresentanti di ASPESI Unione Immobiliare – Associazione nazionale

tra le società di promozione e sviluppo immobiliare;

ore 11.45 rappresentanti di Confedilizia;

ore 11.55 rappresentanti della Federazione italiana degli agenti immobiliari

professionali (FIAIP);

ore 12.05 rappresentanti di Italia Nostra;

ore 12.15 rappresentanti di Confcooperative Habitat;

ore 12.25 rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

ore 12.35 Ada Lucia De Cesaris, esperta in diritto amministrativo;

ore 12.45 Sindacato inquilini casa e territorio (SICET);

ore 12.55 Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA);

ore 13.05 Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT);

ore 13.15 Associazione nazionale dei responsabili unici del progetto (ASSORUP);

ore 16.05 rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (RPT), Consiglio nazionale

degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC),

Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), Consiglio nazionale dei

geologi (CNG) e Consiglio nazionale geometri e geometri laureati

(CNGeGL).

Mercoledì 11:

ore 14.40 Pierluigi Portaluri, professore ordinario di Diritto amministrativo

presso l’Università del Salento;

ore 14.50 rappresentanti dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile

(ASviS);

ore 15 rappresentanti di Legambiente;

ore 15.10 rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil;

ore 15.40 rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d’affari

(FIMAA).

Giovedì 12:

ore 13.30 Pierluigi Mantini, professore di diritto amministrativo presso il

Politecnico di Milano;

ore 13.40 rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare;

ore 13.50 Alberto Roccella, già professore associato di diritto urbanistico

presso l’Università degli studi di Milano;

ore 14.00 rappresentanti della Rete dei Comitati ambientalisti e civici di

Milano;

ore 14.10 rappresentanti di Carteinregola;

ore 14.20 rappresentanti dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

Com02993