(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 PUGLIA: DE PALMA (FI), “ALTA MURGIA GEOPARCO UNESCO RISULTATO ECCEZIONALE: GRAZIE A SINERGIE CON ISTITUZIONI”

“Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni all’Ente Parco dell’Alta Murgia per il prestigioso riconoscimento di Geoparco Mondiale UNESCO, un traguardo che premia anni di impegno e dedizione nella valorizzazione e tutela del territorio. Questo importante risultato non solo sottolinea la straordinaria ricchezza geologica, culturale e naturalistica dell’Alta Murgia, ma rappresenta anche un esempio virtuoso di come la sinergia tra istituzioni e comunità locali possa portare a un futuro più sostenibile. Un ringraziamento speciale va al Vice premier Antonio Tajani e al Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il cui supporto è stato fondamentale in ogni fase di questo percorso. Ho seguito con loro passo passo l’iter sino alla proclamazione avvenuta questa mattina all’alba in Vietnam nel Consiglio Mondiale dei Geoparco Unesco. Grazie a questo straordinario lavoro di squadra, l’Alta Murgia ha ora una straordinaria opportunità di sviluppo e visibilità a livello internazionale.” Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Vito De Palma

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma