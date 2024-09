(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 L’Eroica, i consigli di Maurizio Coccia per affrontare il percorso a cuor leggero

https://biciblog.us19.list-manage.com/track/click?u=db6a3c0786dc02bd00bd0bb3a&id=f6a90544bf&e=f195bee18e

Ecco L’Eroica XXVII, il Natale a pedali di migliaia di ciclisti da tutto il mondo

I consigli di Maurizio Coccia per affrontare la strada bianca a cuor leggero

Il Natale a pedali, sognato tutto l’anno da migliaia di appassionati in arrivo dal mondo intero, è ormai prossimo. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, infatti, Gaiole in Chianti (SI) ospiterà la XXVII edizione de L’Eroica.

Nata nel 1997, L’Eroica è frutto di un pensiero di Giancarlo Brocci; un atto d’amore per quello sport e i suoi valori che lo conquistarono piccolino intento a leggere le cronache sportive ai vecchietti del paese; Gaiole in Chianti, appunto. Un’immagine romantica che racconta di una comunità ancora oggi legata ad una vocazione contadina ed alle sue tradizioni. Basta leggere l’elenco, lunghissimo, delle tante associazioni gaiolesi che ogni anno lavorano, tutte insieme, all’accoglienza del popolo dell’Eroica.

Sono tantissime le emozioni che portano tanta gente a Gaiole in Chianti per L’Eroica, un’occasione per tornare a sorridere ed abbracciarsi, gustare insieme un piatto di ribollita, spingere la bicicletta su strade antiche, coperti di lana e con la camera d’aria a tracolla: gesta antiche, mai vecchie, senza confini di alcun tipo.

Non c’è alcun cinema a L’Eroica. Qualsiasi percorso si scelga la fatica è assicurata. L’Eroica è severa ma poi all’arrivo accoglie tutti con un grande sorriso. L’Eroica crea felicità, infonde fiducia e genera ottimismo. Rimane nel cuore e lascia sempre una traccia indelebile.

A L’Eroica arde forte l’amore per il ciclismo e i suoi valori a cominciare da quella “bellezza della fatica e gusto dell’impresa” che la rendono un appuntamento unico al mondo e uno stile di vita che fa del ciclista eroico una persona speciale. Tutto l’anno.

L’Eroica in pratica; i consigli di Maurizio Coccia

Percorso lungo: per gente tostissima

Il lungo da 209 chilometri e quasi 4000 metri di dislivello è per ciclisti molto allenati. Impostare un ritmo blando non basta se non si è abituati a distanze simili e se non si è avvezzi a stare almeno undici ore in sella. Chi azzarda ed improvvisa è destinato a un calvario che obbliga a tagliare l’ultima parte di percorso e di certo raggiungere il traguardo dopo il tramonto.

La bicicletta 1: collaudo obbligatorio

La bicicletta “eroica” deve essere d’epoca, deve essere bella ma soprattutto deve essere in piena efficienza. Anche se si sceglie il percorso più corto è necessario verificarne per tempo la piena funzionalità. Iniziando l’allenamento con la bici “eroica” già qualche settimana prima dell’evento. Se questo non è possibile si dovrà provare a “strapazzare” progressivamente trasmissione, freni e ingranaggi per vedere se tutto fila liscio ed, eventualmente avere tempo per una messa a punto dell’ultima ora.

La bicicletta 2: meglio i copertoncini

Se si ha tempo e disponibilità le ruote con cerchi per tubolare vanno sostituite con ruote per copertoncini, una soluzione più pratica per affrontate gli sterrati de L’Eroica, perché i secondi sono notevolmente più pratici in caso di forature. Per limitare queste ultime è fondamentale gonfiare gli pneumatici alla giusta pressione. Quale? Dipende dal vostro peso e dalla sezione della gomma, evitando di cedere alla tentazione di gonfiare poco per evitare di scivolare. In questo caso è facile “pizzicare” alla prima buca…

La guida: in discesa, sullo sterrato

Sulle strade sterrate il corpo non si deve mai irrigidire, soprattutto in discesa, dove serve abbassare il baricentro portando le mani basse sul manubrio e contemporaneamente sollevando e arretrando di poco il sedere dalla sella, tenendo i piedi alla stessa altezza rispetto al terreno. Le braccia? Tenerle sempre un po’ flesse, impugnando in maniera “leggera” il manubrio.

L’abbigliamento: se scegliete la lana

Il vero eroico veste maglia e pantaloncini di lana, è chiaro. E’ importante provare per tempo i capi da indossare, soprattutto i pantaloni. Tessuti e fondelli di quel tipo possono creare fastidiosissimi arrossamenti se la taglia scelta non è adeguata.

L’alimentazione: i ristori e la colazione

I ristori de L’Eroica sono pantagruelici. Gustarli tutti è d’obbligo ma senza abbuffarsi per evitare problemi digestivi una volta risaliti in sella. E a colazione, per chi sceglie i percorsi lunghi e si sveglia molto prima dell’alba, due fette biscottate e un po’ di the possono bastare, a patto che si sia mangiato bene il giorno e soprattutto la sera precedente.

L’Eroica 2024

Il programma

Mercoledì 2 ottobre

Ore 15.00 – APERTURA

Ore 15.00 – 19.00 Ritiro Buste Tecniche – Casa Eroica

Ore 15.00 – 19.00 Segreteria Generale – Casa Eroica

Ore 15.00 – 19.00 CICLO CLUB EROICA – Casa Eroica

Ore 15.00 – 19.00 TERRA EROICA & BIKE CHANNEL LOUNGE – Casa Eroica

Ore 15.00 – 19.00 Ritiro Pacco Gara – Base Eroica

Ore 15.00 – 19.00 CICLOFFICINA EROICA – Base Eroica

Ore 15.00 – 19.00 MERCATINO EROICO “IL GALLO”

Giovedì 3 ottobre

Ore 09.00 – 13.00 / Ore 15.00 –19.00 Ritiro Buste Tecniche – Casa Eroica

Ore 09.00 – 13.00 / Ore 15.00 –19.00 Segreteria Generale – Casa Eroica

Ore 09.00 – 13.00 / Ore 15.00 –19.00 CICLO CLUB EROICA – Casa Eroica

Ore 09.00 – 13.00/Ore 15.00 –19.00 TERRA EROICA & BIKE CHANNEL LOUNGE – Casa Eroica

Ore 09.00 – 13.00 / Ore 15.00 –19.00 Ritiro Pacco Gara – Base Eroica

Ore 09.00 – 19.00 / CICLOFFICINA EROICA – Base Eroica

Ore 15.00 –19.00 REGISTRO BICICLETTE EROICHE

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO “IL GALLO”

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO

Ore 16.00 – 20.00 VILLAGGIO GLOBAL SPONSOR

Ore 17.00 – 19.00 BARBERIA PRORASO, Piazza Ricasoli

Ore 17.00 – 23.00 L’EROICA Festival

Venerdì 4 ottobre

Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Buste Tecniche – Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Segreteria Generale – Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 CICLO CLUB EROICA – Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 TERRA EROICA & BIKE CHANNEL LOUNGE – Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Pacco Gara – Base Eroica

Ore 09.00 – 19.00 CICLOFFICINA EROICA – Base Eroica

Ore 09.00 – 19.00 REGISTRO BICICLETTE EROICHE

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO “IL GALLO”

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 20.00 VILLAGGIO GLOBAL SPONSOR

Ore 09.00 – 20.00 BARBERIA PRORASO, Piazza Ricasoli

Ore 09.00 – 23.00 L’EROICA Festival

Ore 10.30 – TERRA EROICA Conferenza Stampa – Casa Eroica

Ore 11.30 – EROICA CLASSIC Conferenza Stampa – Casa Eroica, Auditorium

Ore 14.00 – 16.00 CONCORSO D’ELEGANZA, Piazza Ricasoli

Ore 14.30 – PARTENZA RIDE CICLO CLUB EROICA, Monumento Luciano Berruti

Ore 15.00 – PARTENZA MINI EROICA, Il Gallo

Ore 18.45 – Concorso BARBA & BAFFI – Piazza Ricasoli

Ore 09.00 – 23.00 L’EROICA Festival

Sabato 5 ottobre

Ore 04.30 – 07.00 / Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Buste Tecniche – Casa Eroica

Ore 04.30 – 07.00 / Ore 09.00 – 19.00 Segreteria Generale – Casa Eroica

Ore 04.30 – 07.00 / Ore 09.00 – 19.00 CICLO CLUB EROICA – Casa Eroica

Ore 04.30 – 07.00 / Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Pacco Gara – Base Eroica

Ore 04.30 – 21.00 CICLOFFICINA EROICA – Base Eroica

Ore 09.00 – 19.00 REGISTRO BICICLETTE EROICHE

Ore 09.00 – 19.00 TERRA EROICA & BIKE CHANNEL LOUNGE – Casa Eroica

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 20.00 MERCATINO EROICO “IL GALLO”

Ore 09.00 – 20.00 VILLAGGIO GLOBAL SPONSOR

Ore 09.00 – 23.00 L’EROICA Festival

PARTENZA L’EROICA di Gaiole in Chianti

Ore 04.30 – 05.00 Lungo “L’EROICO” Km 209 riservato biciclette antecedenti anni 1930

Ore 05.00 – 06.00 Lungo “L’EROICO” Km 209

Ore 06.00 – 07.00 Medio “CRETE SENESI” Km 135

ASPETTANDO L’ARRIVO L’EROICA di Gaiole in Chianti

Ore 11.30 – 21.00 Musica e Parole fino all’Ultimo Concorrente

Ore 12.00 – 21.00 Eroica Pasta Party

Domenica 6 Ottobre

Ore 06.00 – 09.30 Ritiro Buste Tecniche – Casa Eroica

Ore 06.00 – 09.30 Segreteria Generale – Casa Eroica

Ore 06.00 – 09.30 CICLO CLUB EROICA – Casa Eroica

Ore 06.00 – 18.00 Ritiro Pacco Gara – Base Eroica

Ore 06.00 – 18.00 CICLOFFICINA EROICA – Base Eroica

Ore 09.00 – 18.00 TERRA EROICA & BIKE CHANNEL LOUNGE – Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 MERCATINO EROICO “IL GALLO”

Ore 09.00 – 19.00 MERCATINO EROICO

Ore 09.00 – 19.00 VILLAGGIO GLOBAL SPONSOR

Ore 09.00 – 19.00 L’EROICA Festival

Ore 19.00 – Saluto di Chiusura XXVII EDIZIONE L’EROICA 2024 – Arrivo

PARTENZA L’EROICA

Ore 07.00 – 07.30 Medio “Cento anni di Radio” Km 106

Ore 08.00 – 09.30 Medio “Gallo Nero” Km 81

Ore 08.00 – 09.30 Corto “Valle del Chianti” Km 46

ASPETTANDO L’ARRIVO L’EROICA di Gaiole in Chianti

Ore 10.00 – 18.00 Musica e Parole fino all’Ultimo Concorrente

Ore 12.00 – 19.00 Eroica Pasta Party

Gaiole in Chianti (SI), 9 settembre 2024

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.

Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo

L’Eroica 2023 – foto Paolo Penni Martelli

L’Eroica 2023 – foto Paolo Penni Martelli

L’Eroica 2023 – foto Paolo Penni Martelli

L’Eroica 2023 – foto Paolo Penni Martelli

Eroica 2024 calendar

10/2: Eroica Cuba – La Habana

13/4: Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

14/4: NOVA Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

28/4: NOVA Eroica Prosecco Hills – Conegliano-Valdobbiadene (TV)

12/5: Eroica Japan – Izu

26/5: Eroica Montalcino – Montalcino (SI)

08/6: NOVA Eroica Gran Sasso – Castel del Monte (AQ)

15/6: NOVA Eroica Switzerland – Sion – Valais

22/6: NOVA Eroica Buonconvento – Buonconvento (SI)

23/6: NOVA Eroica Family – Buonconvento (SI)

29/6: Eroica Valkenburg – Valkenburg – Limburg

24/8: Eroica Germania – Eltville – Rheingau

07/9: Eroica Dolomiti – San Candido (BZ)

—–: NOVA Eroica California – Cambria – California (postponed)

—–: Eroica California – Cambria – California (postponed)

5 e 6/10: L’Eroica – Gaiole in Chianti (SI)

Junior Nations’ Cup

18/4 Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

18/4 Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

19/4 Cinigiano (GR) – Siena

20/4 Siena – Montevarchi (AR)

21/4 Siena – Chiusdino (SI)

Coppa Andrea Meneghelli

19/5 Siena – Montalcino (SI)

TUTTE LE INFO QUI (https://biciblog.us19.list-manage.com/track/click?u=db6a3c0786dc02bd00bd0bb3a&id=36f880747a&e=f195bee18e)

https://us19.forward-to-friend.com/forward?u=db6a3c0786dc02bd00bd0bb3a&id=4eb9c9cc37&e=f195bee18e