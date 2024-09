[Comune Palermo] Inaugurazione asilo nido Galante. Dichiarazione sindaco e assessore Tamajo

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Nel giorno dell’avvio dell’anno educativo-scolastico per i servizi comunali

0-6 anni, il Comune di Palermo inaugura l’asilo nido “Giuliano e Lavinia

Galante” a Danisinni.

Questa mattina, il Sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione del

Comune di Palermo Aristide Tamajo, insieme alle famiglie, alla parrocchia e

alle associazioni che operano nel quartiere, hanno tagliato il nastro della

struttura chiusa nel 2007 per via di danni causati da infiltrazioni d’acqua

e da allora mai più riaperta.

I lavori, avviati nel settembre 2022, e realizzati grazie a un

finanziamento di 3 milioni di euro (risorse dell’Agenda Urbana PO FESR

permettono di consegnare al quartiere un asilo nido all’avanguardia che

accoglierà bambini e bambine della fascia d’età 0-3 anni.

Oltre al consolidamento strutturale, sono stati eseguiti interventi di

ristrutturazione interna ed esterna degli ambienti, la realizzazione degli

impianti elettrico, idrico-sanitario e fognario, antintrusione, rivelazione

fumi, di climatizzazione invernale ed estiva, e di produzione di energia da

fonte rinnovabile (con pannelli fotovoltaici montati sul tetto

dell’edificio). Il nido, fornito di tutti gli arredi e grandi

elettrodomestici, è stato dotato anche di una una piattaforma elevatrice

idraulica e di un montavivande. In questa prima fase di apertura, al suo

interno lavoreranno tre educatrici, quattro ausiliari, un cuoco e un

collaboratore amministrativo.

Il progetto della riqualificazione architettonica e degli impianti

dell’asilo nido Galante è stato redatto da un gruppo di tecnici del Comune

di Palermo: gli architetti Onofrio Marco Scarpinato, Maurizio Clausi,

Giuseppe Ficalora e Salvatore Moncada; i geometri Marcello Balsamo e

Benedetto D’Amico; e gli ingegneri Giuseppe Franchina e Antonio Mazzon. Un

ruolo importante è stato ricoperto dall’architetto Roberto Musumeci, oggi

in pensione, che durante gli anni di servizio ha svolto la funzione di Rup

e ha posto le basi della progettazione del nido.

Il progetto riguardante l’adeguamento strutturale dell’edificio alla

normativa antisismica, invece, è frutto di un patto di collaborazione

pubblico-privato: nel 2021 è stato donato al Comune di Palermo dall’ATS “Pà

Maternità Danisinni” che lo ha commissionato all’architetto prof. Santi

Rizzo (coadiuvato dall’ingegnere Michele Fabio Granata e dall’architetto

Benedetta Fontana) attraverso una campagna di fundraising alla quale hanno

aderito la Fondazione con il Sud, Save the Children Italia, la Fondazione

Peppino Vismara, la Fondazione Sicilia e la Fondazione Piano Terra.

I lavori sono stati realizzati dall’impresa agrigentina PAM S.R.L., e sono

stati diretti da un team di architetti e geometri dell’Ufficio di Direzione

Lavori del Comune di Palermo composto da Andrea Poerio (direttore dei

lavori), Valentina Mancuso (DL strutture), Marcello Balsamo (direttore

operativo), Brigitta Sanfilippo (coordinatrice della sicurezza) e Giuseppe

Migliore (collaudatore statico).

«Da questo asilo nel quartiere di Danisinni, che riapre alla comunità e

alla città, desidero rivolgere il mio augurio per un buon anno scolastico a

tutti gli studenti palermitani, alle loro famiglie, al corpo docente e a

tutto il personale scolastico. Il percorso che ha portato all’inaugurazione

di oggi va avanti dal 2007. Nel 2022, dopo aver ritrovato ancora tutto

incompiuto, abbiamo spinto le procedure ferme e oggi lo restituiamo, con

soddisfazione ma senza trionfalismi, a una comunità che ne ha bisogno. Lo

riapriamo in questo momento per 20 bambini e ci riserviamo nelle prossime

settimane di ampliare la capienza e di fare partire le attività del

consultorio al piano terra. La scuola e la sanità sono i pilastri che

tengono in piedi una comunità e su questo abbiamo voluto premere

sull’acceleratore. Per questa ragione, ringrazio l’assessore all’Istruzione

Tamajo e i suoi uffici e fra Mauro Billetta per il suo costante e

instancabile impegno di sentinella nel quartiere e al servizio del sociale

e per aver sempre e giustamente pressato l’amministrazione per arrivare a

questo traguardo, che per noi rappresenta comunque un punto di partenza».

Lo dichiara il Sindaco Roberto Lagalla.

«Dopo tanto impegno e con grande gioia oggi inauguriamo il nuovo asilo nido

di Danisinni, un tassello fondamentale in un mosaico più ampio legato ai

servizi educativi per l’infanzia di cui Palermo ha estremamente bisogno. La

tappa di oggi si inserisce in un piano più vasto per la nostra città che

nei prossimi anni vedrà sorgere numerose strutture per i bambini: sono già

aperti i cantieri per la realizzazione di nuovi asili nido all’Arenella,

allo Sperone (sia in via Laudicina che in via XXVII maggio), a Cardillo,

allo Zen 2 e in viale Michelangelo; siamo a lavoro anche a Borgo Nuovo e in

via Sampolo, dove stiamo realizzando due scuole dell’infanzia, e a Tommaso

Natale, dove apriremo un nido e uno spazio gioco. Sono invece in fase di

progettazione, ma già finanziati, altri sette asili nido che sorgeranno nei

quartieri Partanna-Mondello, Borgo Vecchio, Cep, Borgo Nuovo, Brancaccio,

via Lanza di Scalea, via Paruta e via Altofonte », dichiara Aristide

Tamajo, assessore all’Istruzione. «Oltre a ringraziare tutte le persone che

– a vario titolo – si sono battute e hanno lavorato per restituire un nido

al quartiere Danisinni, ci tengo ad augurare buon inizio d’anno a tutti i

piccoli iscritti che frequenteranno i servizi educativi comunali. Gli asili

nido e le scuole dell’infanzia rappresentano un investimento fondamentale

per il futuro dei bambini e un grande sostegno per le famiglie. Ringrazio

tutti coloro che lavorano nelle nostre strutture creando ambienti sicuri e

accoglienti, e anche a loro auguro un buon inizio d’anno», conclude Tamajo.

Nel corso dell’inaugurazione il Sindaco Lagalla e l’assessore Tamajo hanno

ricordato l’ingegnere Gaetano Russo, funzionario degli uffici dell’Edilizia

scolastica e Rup per la costruzione del nido, scomparso prematuramente

pochi mesi fa a causa di un male incurabile. «Per la nostra Amministrazione

Gaetano Russo ha rappresentato un esempio di abnegazione, lavorando con

impegno e serietà fino a quando le forze non lo hanno abbandonato; in

questa giornata di festa vogliamo ringraziarlo e fare arrivare nuovamente

il nostro pensiero alla famiglia e ai suoi cari».

[ Cenni storici sul nido – Realizzato tra il 1958 e il 1960 su progetto

dell’architetto Nino Vicari e dell’ingegnere Salvatore Prescia, l’asilo