(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 FI: Benigni, orgoglioso del movimento giovanile. Ringrazio tutti per affetto e supporto

“La tre giorni di Azzurra Libertà che si è conclusa oggi a Bellaria è stata un successo straordinario. Hanno partecipato 1500 ragazzi da tutta Italia, pagando il biglietto e l’hotel di tasca loro perché ci tenevano a partecipare ad un evento che rimarrà nella storia del nostro partito”. Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile a conclusione di Azzurra Libertà, la festa nazionale dei giovani azzurri che si è svolta a Bellaria questo fine settimana.

“Siamo una bellissima squadra – ha proseguito – e io sono assolutamente orgoglioso di esserne alla guida. Quando sono stato nominato coordinatore nazionale dal presidente Berlusconi temevo che non sarei riuscito a creare ciò che sognavo: un movimento giovanile in perfetta sintonia con il partito, che ne fosse parte integrante e protagonista. Ma, tutti insieme, abbiamo dimostrato di essere all’altezza di questa sfida. I ragazzi di Forza Italia non sono quelli del reddito di cittadinanza. Studiano, si impegnano, lavorano per conquistarsi un posto nella società, con fatica e sacrificio. Ecco perché voglio ringraziare, a nome di tutto il movimento giovanile, il nostro Segretario Antonio Tajani. Non ci ha mai regalato niente, ma ci ha dato la possibilità di metterci in mostra, lasciandoci spazio, dandoci qualche saggio consiglio, e spronandoci sempre a rimboccarci le maniche per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo tantissimi, e anche in questi giorni abbiamo dimostrato la nostra forza, la voglia di partecipare, di dire la nostra, di essere protagonisti. Stiamo costruendo la futura classe dirigente del Paese: Forza Italia c’è e ci sarà. Ringrazio davvero tutti, di cuore, per il sostegno, la stima e l’affetto. Guardiamo al futuro forti della nostra storia e pronti a scrivere i nostri prossimi 30 anni, sempre con il sole in tasca, come ci ha insegnato il presidente Berlusconi”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma