(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 GOVERNO, SPERANZON (FDI): DA CERNOBBIO MELONI RILANCIA ATTIVITA’ DEL GOVERNO

“Da Cernobbio la premier Meloni ha dichiarato a chiare lettere che il governo è in buona salute e che nella prossima manovra non vi sarà più spazio per gli sperperi. Del resto è quello che la platea si voleva sentir dire, cioè parlare di temi economici, del futuro dell’Italia e dell’Europa, respingendo con un sonoro ‘basta’ l’ennesima domanda che le è stata rivolta sul caso Sangiuliano. Chi pensava che questa vicenda potesse incidere sull’attività dell’esecutivo è uscito fuori strada perché il Forum Ambrosetti è stata l’occasione per fare il punto sull’attività del governo e non sul gossip che in questi giorni è dilagato”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

