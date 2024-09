(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 GIUSTIZIA: PITTALIS (FI), “NESSUNA ‘LEGGE BAVAGLIO’, RIPRISTINIAMO IL SACROSANTO PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI INNOCENZA”

“Sul divieto di pubblicazione dei testi degli atti d’inchiesta il termine ‘legge bavaglio’ è forte e inappropriato, perché non c’è alcuna limitazione della libertà del cronista di proporre le informazioni che sono in suo possesso. Le notizie potranno essere date lo stesso, sarà vietata la pubblicazione dei testi delle ordinanze di custodia cautelare a tutela dell’indagato e del principio di presunzione di innocenza. Le ordinanze di custodia cautelare sono atti molto delicati e sensibili perché contengono dati relativi alla vita degli indagati, ma anche di terzi estranei all’indagine che spesso vengono esposti alla gogna mediatica. La pubblicazione di questi testi è percepita come l’anticipazione di una sentenza di condanna e c’è quindi uno sbilanciamento dell’informazione sulla tesi della pubblica accusa senza che la difesa abbia la possibilità in questa fase di esprimere il proprio punto di vista. Dobbiamo invece ripristinare il sacrosanto principio della presunzione di innocenza e dunque parlare di legge bavaglio sa molto di demagogico e corporativo”. Così l’On. Pietro Pittalis deputato di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia e segretario regionale del partito azzurro in Sardegna, ospite a TgCom24.

