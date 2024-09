FI. PEREGO: CON GIOVANI PARTITO PER DIFENDERE LIBERTÀ E DEMOCRAZIA

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 FI. PEREGO (DIFESA): “CON GIOVANI PARTITO PER DIFENDERE LIBERTÀ E DEMOCRAZIA”

“Quello che succede a Caracas ci ricorda qual è la nostra missione: difendere la libertà e la democrazia. Ed è importante che oggi ci siano qui tanti ragazzi che si sono avvicinati alla politica attraverso Forza Italia. Che vedono in essa uno strumento per rendere le nostre società migliori e soprattutto per portare avanti quel messaggio di democrazia e libertà del nostro presidente Berlusconi. E lo fanno con un leader e ministro autorevole, come Antonio Tajani, che sa benissimo che in politica estera e difesa non esistono solo il bianco e il nero”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenendo all’evento nazionale di Forza Italia giovani “Azzurra libertà, sognare in grande” in corso a Bellaria – Igea Marina. “Serve la capacità di gestire le diverse crisi geopolitiche che stanno attraversando il nostro pianeta.

Questa è la missione che siamo chiamati a svolgere oggi, così come ogni giorno, nel nostro mandato di governo. Lo possiamo fare con un partito come Forza Italia, importante membro del Ppe, la casa dei popolari, ma soprattutto un partito che ha la capacità di incidere sulla scena internazionale. Abbiamo una classe dirigente autorevole, abbiamo un segretario che è il migliore interprete delle capacità diplomatiche di un Paese come l’Italia che oggi deve trovare soluzioni a crisi che fino ad oggi non immaginavamo potessero essere così drammatiche. Abbiamo davanti una sfida importante: quella di essere portatori di valori di sicurezza e di difesa investendo di più in questo settore” ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma