(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 FI. DALLA CHIESA: LA LIBERTÀ SI PRATICA RISPETTANDO CHIUNQUE

“Libertà significa rispettare tutti, di qualunque religione, di qualunque razza, di qualunque etnia”. Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, intervenendo ad Azzurra libertà, sognare in grande, l’evento nazionale dei Giovani di Forza Italia, in corso a Bellaria-Igea Marina.

“Sono cresciuta con gli insegnamenti di mio padre che non ha mai avuto nella vita un pregiudizio nei confronti di nessuno. Non avere pregiudizi significa essere donne e uomini liberi che aiutano e sostengono chi non ha la forza e la libertà di camminare, di stare in mezzo agli altri, di uscire dalle dipendenze.

Professionalmente vengo poi dalla scuola di Silvio Berlusconi, che da editore ci ha sempre supportato e non ha mai fatto una telefonata per imporci cosa dire. In politica ci ha insegnato ad avere sempre rispetto per gli altri e la capacità di sognare. E un uomo può sognare solo se è libero.

Quindi rispettare gli altri e le loro idee, anche se diverse dalle nostre, significa essere liberi.

La libertà si pratica e non si esprime solo a parole” ha concluso Dalla Chiesa.

