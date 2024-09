FI: Cattaneo ai giovani azzurri, comunicate bene, con contenuti solidi

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

“Comunicare oggi non è una scelta, oggi bisogna comunicare. Se non comunichi tu, comunicano gli altri per te e subisci. Ce lo dimostra anche la vicenda del ministro Sangiuliano: se non sei in grado di comunicare vieni travolto dagli eventi”.

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo ad Azzurra Libertà.

Noi – ha proseguito – siamo di Forza Italia, e siamo figli del più grande comunicatore della storia che si chiama Silvio Berlusconi. Ma abbiamo un compito in più: comunicare, conoscendo le regole del gioco, con contenuti solidi e sempre una prospettiva. La prima regola, quindi, è che bisogna avere qualcosa da dire. La seconda è che è necessario avere la capacità di comunicare e di sapere essere attrattivi nel farlo, in una logica non contro qualcuno o qualcosa ma per qualcuno o qualcosa. Anche questa è una sfida difficile: per prendere qualche like basta insultare qualcuno, ma quel numero di like rischia di essere effimero. Se si riesce ad avere la capacità, in maniera moderna, di essere accattivanti, di raccontare davvero qualcosa, allora si diventa dei leader.

Poi, bisogna professionalizzarsi: serve una formazione anche per lavorare con i social.

“Voi – ha aggiunto rivolgendosi alla platea – siete il movimento giovanile, dovete essere dissacranti, dovete andare oltre, guai a scimmottare qualcun altro o qualcos’altro.

Siate protagonisti del vostro tempo, siate protagonisti della vostra comunicazione, e allora avrete delle soddisfazioni durature e avrete trasmesso contenuti, idee, identità”, ha concluso.

