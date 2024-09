(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 FI: BENIGNI, MOLTO SODDISFATTO PER SECONDA GIORNATA FESTA GIOVANI

“Sono molto soddisfatto di come sta andando la nostra tre giorni. Qui a Bellaria ci sono 1500 ragazzi che si stanno confrontando tra di loro e con la classe dirigente del partito e ospiti di grande livello. Si respira davvero un bellissimo clima”. Così Stefano Benigni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani e vice segretario nazionale azzurro commenta la seconda giornata di Azzurra Libertà, la festa nazionale del movimento giovanile in corso a Bellaria. “Se già ieri avevamo affrontato temi fondamentali per le nuove generazioni, dall’ambiente e l’energia, alla salute, oggi ci sono stati dei panel molto importanti, come quello sulla politica estera, dove è intervenuto anche il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani in qualità di ministro degli Esteri, sulla comunicazione, sulla libertà in ogni sua forma. Nel corso dell’assemblea nazionale di Forza Italia Giovani sono intervenuti, parlando insieme a noi di diritti civili, fine vita e cittadinanza due ospiti d’eccezione: David Parenzo e Giuseppe Cruciani. È stata un’altra giornata intensa, ma ho visto tanto entusiasmo, passione e partecipazione. Domani chiuderemo i nostri lavori, pronti a portare le nostre proposte sui territori e nelle istituzioni”, conclude.

Inviato da iPhone