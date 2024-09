Comunicato stampa: CERVIA SOCIAL FOOD: al via la terza edizione di CINEFOOD.

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

progetto “cervia social food”

partner del progetto

San Vitale Soc. Coop. Sociale

Parrocchia San Severo Vescovo in Savio

IAL Emilia Romagna

Caritas Concattedrale Cervia

Gruppo Scout Agesci Cervia 1

Assoc. “Cervia Buona”

Assoc. “Il Focoloare della Vita”

Assoc. “Cuori Pelosi” ODV

Assoc. “Un Posto a Tavola” ODV

Il Mulino Soc. Coop. Sociale ONLUS

Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia

Caritas Parrocchiale di Cannuzzo

Atlantide Soc. Coop. Sociale

Sole Soc. Coop. Sociale

Parrocchia Madonna della Neve

Confcommercio Imprese per l’Italia ASCOM Cervia

Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop.

Auxilia ONLUS

Gruppo Informale “Il Ricircolo”

Niche Soc. Coop. Sociale

Hotel Luxor

Casa della Salute “Isotta Gervasi”

Romagna Antica SRL

Questo progetto, di cui Cooperativa Sociale San

Vitale è capofila, nasce su impulso del Comune

di Cervia e a seguito di un percorso di

co-progettazione che ha coinvolto

23 soggetti del territorio.

Le azioni già realizzate sono:

Emporio solidale

Libreria “Libridine – Piccola Farmacia

Letteraria”

“Risvolto” – Laboratorio di sartoria e

negozio di abiti usati

Centro del riuso “Magazzino 11”

Cucina popolare

Le prossime azioni:

App locale per il recupero di pasti pronti

Emporio della Bellezza

Food Truck

Comune di Cervia

presenta

“CINEFOOD”

cucina popolare di cervia

9-10-11 settembre 2024

c/o “cucinasorriso” | via levico 11A, Cervia

lunedì

9 settembre

martedì

10 settembre

mercoledì

11 settembre

Ore 19.00

Un pasto e un sorriso: alimenti

indispensabili per tutti noi

Mattia Missiroli (Sindaco Cervia) e Lorenzo

Ghizzoni (Arcivescovo di Ravenna e Cervia)

dialogano con Romina Maresi (Presidente

cooperativa San Vitale).

Ore 18.30

“Gelato al limon”: concerto dell’orchestra

Ologramma.

Ore 19.00

Vincenza Pellegrino e Giulia Rodeschini,

autrici del volume “Il welfare pubblico

partecipativo” dialogano con Daniela Poggiali

(volontaria del progetto “Cervia Social Food”).

Ore 20.00

Cena a cura di Tipiko e Luca Roda.

Ore 21.00

Proiezione del film “Sideways”.

Ore 20.00

Cena a cura del Circolo Acli “Amicizia” di

Fosso Ghiaia.

Ore 21.00

Proiezione del film “Un’ottima annata”.

Ore 20.00

Cena a cura dell’osteria La Ciurma.

Ore 21.00

Proiezione del film “La cena perfetta”.

Per ogni serata l’offerta minima è di 15 Euro a persona.

Le offerte raccolte saranno destinate al progetto Cervia Social Food.