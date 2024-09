(ARC) Sport: Anzil, con Baja dello Stella il rally tra fiumi e risorgive

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Flambruzzo di Rivignano, 7 set – “Con la Baja dello Stella per

la prima volta il rally agonistico arriva nella Bassa friulana

tra fiumi e risorgive. Una competizione importante sia per

l’aspetto sportivo che per quello turistico, dal momento che sar?

una grande occasione per far conoscere un lembo della pianura

friulana ricco di bellezze naturalistiche e culturali”.

Questo il commento del vice governatore con delega a cultura e

sport Mario Anzil al termine della riunione operativa che si ?

svolta nel primo pomeriggio a Flambruzzo di Rivignano con il

presidente di Motori dello Stella, Luca Paron, promotore

dell’evento, il team manager d’Italian Baja, Mauro Tavella, e il

titolare della Cda, Fabrizio Cattelan, che, oltre ad essere il

patron del volley Talmassons appena salito in serie A1, ? un

appassionato sostenitore di rally.

“Abbiamo fatto il punto sull’organizzazione dell’evento che si

svolger? i prossimi 20 e 21 settembre. La prima Baja dello Stella

sar? valevole come quarta prova del Campionato italiano cross

country e Side by Side. Ad allestire la gara sar? l’associazione

“Motori dello Stella” a cui va il plauso dell’Amministrazione

regionale per l’impegno organizzativo condotto con grande

professionalit?”, ha chiosato Anzil.

La corsa passer? attraverso i comuni di Rivignano Teor, Varmo,

Talmassons, Pocenia e Palazzolo dello Stella. La gara ? inserita

nel calendario nazionale Aci Sport.

