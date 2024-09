SANGIULIANO, CERRETO (FDI), GRAZIE PER QUANTO REALIZZATO IN CAMPANIA, AUGURI A GIULI

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 “Le dimissioni di Sangiuliano arrivano al termine di una campagna mediatica volta a demonizzare un Ministro della Repubblica per una questione personale. È chiaro come si sia tentato di colpire il Governo utilizzando l’arma del gossip. Da campano, non posso che ringraziare Gennaro Sangiuliano, campano anche lui, per l’immenso lavoro svolto nella nostra regione. Dal recupero di Palazzo Fuga – Albergo dei poveri di Napoli, alla rinascita della Reggia di Carditello di San Tammaro in provincia di Caserta, passando per l’inestimabile valorizzazione di Pompei e dei suoi scavi, tanto da attivare un Frecciarossa da Roma che ha portato migliaia di turisti in uno dei siti archeologici più belli del mondo, e tanto da realizzare il G7 della cultura proprio a Pompei e per aver inoltre portato la Reggia di Caserta ad essere tra i primi 8 musei più visitati in Italia. Ringrazio pertanto Gennaro Sangiuliano per tutto il lavoro e il bene che ha fatto alla nostra regione e alla nostra nazione e colgo l’occasione per augurare ad Alessandro Giuli un buon lavoro, sicuro che sarà all’altezza del nuovo incarico”.

Lo dichiara il deputato campano Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura per Fratelli d’Italia.

