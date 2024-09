(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Donne: Patriarca (FI) “Superare retaggi per parlare di parità”

“Sulla parità di genere stiamo focalizzando l’attenzione tanto in Italia che a livello internazionale. Nel Pnrr uno dei tre obiettivi trasversali riguarda proprio questa. L’attenzione di Forza Italia è sempre stata costantemente in prima linea, nel governo Berlusconi 2001 – 2006 con la modifica dell’art. 51 della Costituzione da cui parte la storia della parità di genere. In Italia esistono una serie di norme a tutela donne, dall’ accesso al lavoro alla parità salariale, ma c’è ancora un gap”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia e, componente dell’ufficio di presidenza di Montecitorio, Annarita Patriarca, intervenendo alla festa dei giovani di Forza Italia, ‘Azzurra Libertà – Sognare in Grande’, a Bellaria – Igea Marina. “Molte decisioni non vengo prese dalle donne, ma se i tempi della politica non sono dettati anche da loro dovremo sempre adattarci a fare il doppio della fatica. Silvio Berlusconi ha sempre dato sempre grande visibilità alle donne facendo in modo che potessero dare il proprio contributo alla politica. Noi ci muoviamo in questa direzione, ma dobbiamo superare i retaggi culturali altrimenti non potremo mai parlare di parità”.

