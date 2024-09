(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

*Comunicato stampa*

*Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia

intende costituirsi parte civile nel giudizio contro coloro che hanno

aggredito medici, specializzandi e uno studente del Policlinico Riuniti di

Foggia*

*Foggia, 6 settembre 2024.* Il Dipartimento di Scienze Mediche e

Chirurgiche dell’Università di Foggia intende costituirsi parte civile nel

giudizio che vedrà imputati coloro che hanno aggredito medici,

specializzandi e addirittura uno studente del Policlinico Riuniti di Foggia

, sfondando le porte della sala operatoria alla fine di un intervento

chirurgico.

*“Si tratta di una vicenda incommentabile, rispetto alla quale il mio

dovere è esclusivamente quello di condannare, a tutela tanto del personale

medico, quanto per evidenziare che gli operatori sanitari lavorano nel

rispetto e per il rispetto della sanità intesa come patrimonio e bene

comune”*. Stigmatizza così *Gaetano Serviddio*, Direttore del Dipartimento

e Delegato per la Sanità di Unifg che prosegue dichiarando *“la comunità di

Cerignola non merita di essere associata a questa barbarie”*.

Se è comprensibile che la morte di una paziente sia una circostanza

dolorosa che talvolta può provocare reazioni fuori registro, non è

assolutamente ammissibile trasformare il personale sanitario in colpevoli

ai quali infliggere una lezione esemplare.

La violenza del gesto va oltre ogni possibile lettura e interpretazione,

perché la morte di una paziente non può rappresentare l’occasione per

brutalizzare il lavoro di cura e di assistenza, che deve essere sempre

tutelato e protetto.

Quale valore fondamentale per una Comunità civile, tutelare e proteggere i

luoghi della sanità e le persone che per la sanità si prodigano

quotidianamente è un impegno comune, che deve responsabilizzare tutti i

cittadini e le istituzioni cui spetta il compito di impegnarsi per

consentire al personale sanitario di lavorare in sicurezza, nonché per

garantire rapporti medico-paziente improntati sulla stima e fiducia

reciproca.

