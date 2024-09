Carlos Tavares al volante dell’Alfa Romeo Junior 280 Veloce al Caramulo Motorfestival 

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Alfa Romeo è sponsor ufficiale del Caramulo Motorfestival, il più grande e famoso evento che celebra la cultura automobilistica in Portogallo.

Calor Tavares, CEO di Stellantis e pilota di grande esperienza, ha condotto sulla leggendaria “Michelin Historic Hill Climb” la nuova Junior Veloce da 280 CV, 100% elettrica e dotata di soluzioni specifiche “made by and for” Alfa Romeo.

Massima espressione della sportività nella gamma, la compatta sportiva si è presentata all’evento con una livrea speciale realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo che rende omaggio alla storia del motorsport ed alla bandiera portoghese.

Sullo stand Alfa Romeo anche un esemplare di Tonale Tributo Italiano, la prima serie speciale mondiale che rende omaggio alle sue origini e al suo patrimonio sportivo e stilistico.

A completare la compagine del marchio italiano ben 12 vetture d’epoca, tra cui tre modelli iconici – 1900C SS del 1956, Giulietta Spider Veloce del 1961 e Giulia GT 1300 Junior del 1970 – appartenenti al Museo Caramulo e condotti in pista da tre equipaggi femminili.

Si svolge in questi giorni il famoso Caramulo Motorfestival 2024, uno dei più importanti eventi automotive in Portogallo dove partecipano e si sfidano vetture attuali e storiche.

Organizzata dal Museo Caramulo, con l’Automóvel Club de Portugal, e ospitata nel cuore della Serra do Caramulo, la prestigiosa manifestazione prevede la partecipazione di Alfa Romeo, in qualità di Sponsor Ufficiale, per presentare in anteprima ad un evento pubblico nazionale, la nuova Junior che segna il ritorno di Alfa Romeo nel segmento B, il più rilevante in Europa.

Protagonista dell’evento Carlos Tavares, CEO di Stellantis e pilota portoghese di grande esperienza, che ha condotto sulla leggendaria “Michelin Historic Hill Climb” la nuova Junior 280 Veloce, mettendone in risalto le prestazioni esaltanti ma soprattutto l’eccellente dinamica di guida, frutto della stessa squadra italiana di ingegneri Alfa Romeo che ha dato vita a progetti unici come 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA.

Sulla griglia di partenza la compatta sportiva si è presentata con una livrea speciale realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo per rendere omaggio al motorsport ed alla iconica bandiera portoghese.

A fare da apripista alla competizione in salita la Giulia Quadrifoglio Super Sport da 510CV, l’edizione speciale e limitata che porge tributo alla storia sportiva del marchio celebrando la prima vittoria firmata Alfa Romeo alla Mille Miglia nel 1928 con la leggendaria 6C 1500 Super Sport.

Sullo stand Alfa Romeo allestito al Caramulo Motorfestival erano esposte la nuova junior ed una Tonale Tributo Italiano, la prima serie speciale globale di gamma che rappresenta la migliore espressione del know-how italiano e della sportività Alfa Romeo. Inoltre, i partecipanti all’evento hanno potuto ammirare anche numerosi modelli classici e sportivi dell’Alfa Romeo Clube Portugal, oltre a cimentarsi in emozionanti gare al simulatore di guida con in premio alcune sessioni di co-drive sulla Junior Veloce da 280 CV ed esclusivi prodotti del merchandising Alfa Romeo. Infine, all’avvincente “Michelin Historic Hill Climb” hanno partecipato ben 12 modelli Alfa Romeo, di cui tre di proprietà del Museo Caramulo – 1900C SS del 1956, Giulietta Spider Veloce del 1961 e Giulia GT 1300 Junior del 1970 – pilotate da tre equipaggi femminili.

Una compatta dalla sportività pura, unica nel suo genere, riconoscibilmente Alfa Romeo

Alfa Romeo Junior 280 Veloce incarna l’anima sportiva del marchio, in una dimensione compatta. Nasce infatti dalla ricetta tipica Alfa Romeo, che coniuga proverbiali eccellenze – perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida da prima della classe, soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento – con quella “bellezza senza tempo”, che da sempre caratterizza il Design Alfa Romeo. La Veloce da 280 CV eleva queste peculiarità al massimo livello, tanto da vantare un’agilità da leader del segmento e il migliore road handling dell’intera categoria. Merito delle due anteprime mondiali che debuttano proprio con Junior VELOCE: il nuovo motore elettrico da 280 CV/207 kW e il differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di quarta generazione. Inoltre, la nuova versione adotta soluzioni tecniche specifiche ed esclusive, tra cui losterzo più diretto del segmento (14,6) con calibrazione ad hoc per esaltare le eccezionali doti di tenuta di strada. In più, l’assetto è ribassato di 25 mm così come le barre antirollio hanno una taratura sportiva per garantire un inserimento in curva rapido e preciso. L’impianto frenante prevede all’anteriore i dischi da 380mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini mentre gli pneumatici performanti da 20” sono specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni.