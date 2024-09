0906 varese libriamoci beghi

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque – 14a edizione

Sabato 7 settembre ore 10.00 alla Biblioteca Civica “P. M. Beghi” Susanna Varese presenta il libro “Topo Tobia insegna i quattro elementi” con un laboratorio didattico

La Spezia, 6 settembre 2024 – Al via con gli appuntamenti di settembre di “Libriamoci – Autori del Golfo”, una parte della quattordicesima edizione di Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque fortemente voluta dall’Amministrazione Peracchini dedicata agli autori spezzini e alle loro opere.

Sabato 7 settembre alle ore 10.00, alla Biblioteca Civica “P. M. Beghi”, Susanna Varese presenta il suo libro “Topo Tobia insegna i quattro elementi” (ed. Eracle, 2024) con un laboratorio didattico in collaborazione con il Circolo LaAV La Spezia.

La partecipazione all’evento e al laboratorio didattico è gratuita e libera fino ad esaurimento posti. Il laboratorio è consigliato per bambini fra i 5 e gli 11 anni.

Sinossi del libro.

I fantastici quattro: Terra, Aria, Acqua, Fuoco. Sono elementi importanti per la vita e rispettarli non è un gioco. La presentazione del libro sarà accompagnata ad un laboratorio di lettura animata per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. In collaborazione con i lettori del Circolo LaAV La Spezia.

Info Biblioteca Civica “P.M. Beghi”

FB: @biblioteca.beghi

IG: @biblioteca_beghi

http://www.bibliotechelaspezia.it