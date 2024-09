0906 rottura condotta viale italia modifiche alla viabilità

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Rottura di una condotta di acqua potabile in Viale Italia

Interruzione parziale del traffico veicolare

La Spezia 6 settembre 2024 – Si comunica che a seguito della rottura di una condotta di acqua potabile in Viale Italia che ha creato il cedimento della sede stradale nel tratto compreso tra Via Micca e Via Diaz, è stato interrotto parzialmente il traffico veicolare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici di Acam e il personale della Polizia locale.

Al momento, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità: è stato attivato un senso unico su Viale Italia verso Migliarina, mentre il traffico proveniente da Migliarina, dovrà svoltare a destra verso Via San Cipriano e utilizzare via Veneto o la galleria Spallanzani, per raggiungere il centro città. Inoltre, per agevolare il traffico cittadino è stata soppressa la ZTL, per permettere il transito in Via Chiodo e nelle altre vie interessate.

I residenti nelle zone interessate dal danno potranno raggiungere le proprie abitazioni con l’ausilio del personale di polizia locale che è già sul posto.

I tecnici di Acam sono al lavoro e la piena viabilità, salvo complicazioni, sarà ripristinata entro la giornata odierna.