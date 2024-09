0906 Finale del Campionato Italiano Under 14 Maschile a Squadre di Tennis – Presentato questa mattina al Circolo tennis La Spezia il calendario delle finali

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Finale del Campionato Italiano Under 14 Maschile a Squadre di Tennis

Presentato questa mattina al Circolo tennis La Spezia il calendario delle finali

La Spezia, 6 settembre 20204 – Il Circolo Tennis La Spezia ospiterà dal 20 al 22 settembre la Finale del Campionato Italiano Under 14 Maschile a Squadre di Tennis.

L’evento è stato presentato nella sede del Circolo a San Venerio dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore allo sport Marco Frascatore, dal presidente del Circolo Stefano Zacutti Cipollini e dal vice presidente e direttore sportivo Massimo Dardano.

Si tratta di un importante evento sportivo, l’ennesimo a livello nazionale che la nostra città ospita e patrocinato dal Comune della Spezia, al quale parteciperanno le migliori 8 squadre italiane che si qualificano attraverso una selezione interregionale.

“La promozione della disciplina sportiva rientra tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – non solo per i benefici che è in grado di portare alla salute delle persone, ma anche per i valori che è capace di trasmettere e sui quali è necessario costruire la società di domani. In questi anni abbiamo investito nelle infrastrutture sportive, dato avvio alla costruzione di due nuove palestre e di una piscina e ospitato competizioni di grande rilievo come i Campionati Italiani Assoluti di Scherma e di Atletica leggera e riteniamo fondamentale continuare a lavorare in questa direzione e offrire ai giovani, ma non solo, le migliori condizioni per allenarsi e crescere nella nostra città. La Spezia è lieta di ospitare la finale del Campionato Italiano Under 14 maschile a squadre di tennis, che vedrà giovani talenti provenienti da tutta Italia competere per il titolo nazionale e ringrazio il Circolo Tennis La Spezia e tutti coloro che sono impegnati nell’organizzazione.”

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver potuto sostenere questo evento sportivo. – dichiara l’Assessore allo Sport Marco Frascatore – Per noi lo sport è cultura che deve essere protagonista nella vita di tutti e del nostro modo di pensare. Lo sport, e tutti i valori che sa esprimere, risulta infatti essere una vera e propria scuola di vita che insieme alla famiglia e all’istruzione forgia persone migliori e che domani, molto probabilmente, saranno la nostra futura classe dirigente. Dopo aver ospitato i campionati Italiani Assoluti di Atletica, dopo i Campionati Assoluti di scherma e tanti altri campionati italiani dei diversi sport, La Spezia si conferma anche quale meta sportiva nelle varie discipline italiane con il Campionato Italiano Assoluto under 14 maschile a squadre di tennis. In un momento della Storia del Tennis Italiano unico dove l’Italia esprime i migliori e il migliore giocatore al mondo questa è la prima volta in assoluto che un Campionato di Tennis e di tale caratura si svolgerà nella nostra città e per questo ringrazio il Circolo Tennis Spezia che ha voluto ottenere questo magnifico evento che vedrà presenti i talenti emergenti del nostro paese con giocatori straordinari che, chi lo sa, potranno essere i “nuovi Sinner”.

La manifestazione rappresenta la vetrina dei migliori tennisti del vivaio nazionale giovanile di categoria under14 maschile.

Le finali si disputeranno al Circolo Tennis La Spezia, storica struttura sportiva-ricreativa immersa nel verde della collina di San Venerio, con i suoi 7 campi da tennis, 2 campi da padel, piscina, palestra, sala carte/conferenze, ampia sala biliardo, bar/ristorante e parcheggio privato. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente Stefano Zacutti Cipollini danno il benvenuto alle squadre partecipanti, allo staff arbitrale e a quanti, appassionati di questo meraviglioso sport, vorranno assistere agli incontri in programma il 20/21/22 Settembre 2024, presso la propria sede in via San Venerio 33/A alla Spezia. (ingresso libero ed ampio parcheggio)

FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO U.14 M A SQUADRE

Alla finale nazionale partecipano le 8 migliori squadre italiane qualificate attraverso le selezioni interregionali in programma dal 13 al 15 Settembre

2 squadre qualificate – dall’area Nord/Ovest (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria)

1 squadra qualificata – dall’area Nord/Est (Trentino,Veneto,Friuli V.G.,Alto Adige)

2 squadre qualificate – dall’area Centro/Nord (Marche,Toscana,Umbria,Emilia Romagna)

2 squadre qualificate – dall’area Centro/Sud (Campania,Sardaegna,Lazio,Abruzzo)

1 squadra qualificata – dall’area Sud (Calabria,Molise,Puglia,Basilicata,Sicilia)

Gli incontri intersociali si disputano con la formula di 2 singolari ed 1 doppio e si svolgeranno su 4 campi all’aperto in terra battuta. Tutte le 8 squadre saranno impegnate nei 3 giorni di gara, in base ai risultati conseguiti al termine di ogni giornata.

PROGRAMMA:

Giovedì 19/09/24 ore 19.00 → sorteggio del tabellone degli incontri

Venerdì 20/09/24 ore 10.00 → i 4 Quarti di finale

Sabato 21/09/24 ore 10.00 → le 2 Semifinali dei vincenti e le 2 Semifinali dei perdenti

Domenica 22/09/24 ore 10.00 → le 4 Finali per il 1°/2° – 3°/4° – 5°/6° – 7°/8° posto

Determinata la classifica finale sarà proclamata la “Squadra Campione d’Italia 2024” e a seguire la premiazione. Nella serata di Venerdì 20 Settembre – Buffet di fine estate – ospiti le squadre partecipanti e lo staff arbitrale.

Credits:

Responsabile organizzativo: Maestro Massimo Dardano

Segreteria e manutenzione campi: Staff del Circolo Tennis Spezia

Giudice Arbitro e Giudici di Sedia: designati dalla FITP

Assistenza Medica: Croce Rossa Italiana

Convenzioni: Hotel Ghironi e Ristorante Circolo Tennis La Spezia

Si ringraziano la Federazione Italiana Tennis/Padel per la rinnovata fiducia ed il Comune della Spezia per il patrocinio e sostegno, accordatoci.