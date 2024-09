(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 SANGIULIANO, SPERANZON (FDI): PD SU CHIAVE D’ORO TRATTENUTA DA FRANCESCHINI NON DICE NULLA. SOLITA DOPPIA MORALE

“L’ex ministro Franceschini è stato beccato con la chiave d’oro in bocca. Possibile sia sia posto soltanto adesso il dubbio se fosse legale o meno portarsi a casa un dono ministeriale del valore di 15mila euro? Lo stesso dono che il ministro Sangiuliano ha invece lasciato al ministero così come prevede la legge. Imbarazzante la doppia morale del Partito Democratico: attaccano a testa bassa quando si tratta di un esponente di centrodestra, mentre rimangono in silenzio se uno dei loro si porta a casa un dono del valore di 15mila euro. Mi chiedo Franceschini dove abbia custodito per tutto questo tempo la chiave d’oro. Conoscendo le abitudini del Pd, con ogni probabilità nella cuccia del cane”

Lo scrive in una nota Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente vicario del gruppo a palazzo Madama.

