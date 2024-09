(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 M5S: SANGIULIANO SMENTITO ANCORA, PARLAMENTO IGNORATO E GOVERNO APPESO A PAROLE BOCCIA

Roma 5 set. – “Puntuali come un orologio svizzero, anche oggi sono arrivate le dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia che smentiscono clamorosamente ancora una volta quelle di Gennaro Sangiuliano. Per quanto ancora durerà questa telenovela sull’asse Roma-Pompei? Per quanto ancora il governo italiano penderà dalle labbra di una privata cittadina? Ma soprattutto: la Boccia ha parlato espressamente di sopralluoghi per il G7, con informazioni riservate sui percorsi. Ha detto che per sua conoscenza pagava il ministero, che si muoveva in viaggi lunghi sempre col Ministro e che Gennaro Sangiuliano sarebbe sotto ricatto.di persone a cui ha fatto delle agevolazioni. Quando tutte queste cose saranno chiarite in Parlamento, fin qui ignorato dal diretto interessato?”.

Così gli esponenti M5S in commissione cultura alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle