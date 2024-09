Dichiarazione del presidente dell’ASI Valente sul lancio del vettore VEGA

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 Di seguito la dichiarazione del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente riguardante il lancio del satellite Sentinel-2C rilasciato in orbita dal vettore VEGA.

“A dodici anni di distanza, oggi il razzo VEGA ci saluta e lascia il campo alle future versioni già pronte che molto presto saliranno sulla rampa di lancio. – ha dichiaro Teodoro Valente presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – Il piccolo lanciatore è diventato un sistema di lancio maturo e ciò ha aperto la strada al posizionamento di nuove classi di satelliti in orbita bassa. Grazie al contributo dell’Italia, Avio in particolare, abbiamo dato all’Europa una capacità che nel 2012 sembrava una sfida ardua. Ora il mercato dei medi e piccoli satelliti è una realtà avvolgente e in forte espansione. Il lancio odierno si corona con la messa in orbita di Sentinel-2C del programma europeo Copernicus, cui l’Italia contribuisce in modo sostanziale. Un arrivo che segna un passo nella capacità di osservare la Terra con la fornitura di informazioni vitali per il monitoraggio di molte risorse del nostro pianeta. La nuova Sentinella rafforzerà le attività dei due gemelli già in orbita. Le immagini multispettrali che riceveremo ci permetteranno di avere dati essenziali per monitorare parti anche remote della Terra, supportare una agricoltura di precisione e molto altro ancora. L’Europa oggi è sempre più protagonista, anche grazie all’integrazione con i sistemi satellitari italiani, nella fornitura di dati straordinari per la gestione della sostenibilità e delle risorse dell’intero globo”.

Cordialmente

[Immagine che contiene Carattere, logo, Elementi grafici, bianco Descrizione generata automaticamente]

Media relations

Agenzia Spaziale Italiana / Italian Space Agency

Direzione Comunicazione Istituzionale / Communication Directorate

Via del Politecnico snc – 00133 Roma

P Stampare solo se necessario / Print only if necessary