COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – INCONTRO TECNICO IN PROVINCIA TRA GLI UFFICI DELL’ENTE, ATC E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

INCONTRO TECNICO IN PROVINCIA TRA GLI UFFICI DELL’ENTE, ATC E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

PROGRAMMATA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN BASE ALLE NECESSITÀ OGGETTIVE E LA SITUAZIONE GENERALE DELLA RETE STRADALE

PERACCHINI: “LA PROVINCIA STA GARANTENDO ATTENZIONE AL MONDO DELLA SCUOLA ANTICIPANDO EVENTUALI PROBLEMATICHE E CERCANDO SOLUZIONI COMUNI, QUESTO GRAZIE ALLA FORTE SINERGIA TRA IL NOSTRO ENTE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”

Incontro tecnico, su indicazione del Presidente Pierluigi Peracchini, questa mattina in Provincia tra i settori dell’Ente che si occupano direttamente delle problematiche del sistema scolastico (dal dimensionamento, al trasporto pubblico sino all’ufficio viabilità), l’azienda Atc Esercizio spa, l’Ufficio scolastico provinciale ed i dirigenti degli istituti scolastici di secondo grado (le scuole “superiori”) della provincia della Spezia.

La riunione è stata convocata per fare il punto sulla riorganizzazione stagionale del servizio di trasporto pubblico locale, sviluppata da Atc, in relazione alle necessità dell’utenza scolastica, questo in vista della prossima apertura delle scuole ed in considerazione della presenza di opere cantieristiche, con le necessarie limitazioni viabilistiche, lungo le strade dell’ambito provinciale spezzino, anche nelle tratte non di competenza dell’Ente.

“La Provincia sta garantendo attenzione al mondo della scuola anticipando eventuali problematiche oggettive e cercando soluzioni comuni, questo grazie alla sinergia tra il nostro ente, gli altri enti e le istituzioni scolastiche _ ha commentato il Presidente Pierluigi Peracchini _ Per questo organizzare ora, con i mano dati certi, un incontro tecnico tra tutti i soggetti interessati al trasporto scolastico può garantire, non solo la condivisione di informazioni utili ad individuare soluzioni preventive a fronte di possibili problematiche, ma anche confermare un modello di sinergia che abbiamo già utilizzato nella gestione dei cantieri pnrr. Una modalità di approccio grazie alla quale, limitando al minimo i disagi, stiamo riqualificando tutti gli edifici scolastici di nostra competenza con cantieri in corso d’opera e scuole aperte. In questo caso far parlare direttamente la scuola, con numeri certi su quanti studenti devono essere trasportati da e per i singoli plessi, ed Atc, inserendo i dati sulle varie opere in corso lungo le strade, specialmente quando si parla di cantieri e quindi semafori o limitazioni varie, anche in tratte non di nostra competenza, vuol dire trovare il giusto strumento per garantire che il servizio di trasporto sia il più possibile aderente alle necessità degli utenti, che tenga conto della situazione contingente e venga configurato per tempo a quelle che sono le esigenze concrete in questa fase dell’anno”.

La riunione ha visto, da parte dei tecnici della Provincia, la presentazione oggettiva della realtà della rete viaria spezzina partendo dalle criticità dovute chiusure di strade per situazioni di emergenza (ad esempio una frana) o per cantieri manutentivi in corso, questo anche con riferimento a tratte di competenza di altri enti, ma ugualmente percorse da autobus di linea. Da parte di Atc vi è stata la comunicazione dello standard che verrà seguito per garantire il servizio di trasporto, ovviamente con specifica attenzione agli studenti pendolari, anche grazie alle informazioni ottenute sul numero degli studenti iscritti alle varie scuole che è stato comunicato dalle singole direzioni scolastiche dopo un precedente incontro tematico organizzato per l’ambito locale dal Comune della Spezia.

L’incontro è servito anche per migliorare i contatti tra l’Ente e le direzioni scolastiche anche su tematiche legate al ruolo della Provincia in caso di eventi o allerte meteo che inducano alla sospensione dell’attività didattica.

La Spezia 5 settembre 2024

