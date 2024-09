Tribunale Ue: Gestione indiretta del bilancio dell’Unione: secondo il Tribunale, la decisione della Commissione che nega all’IMG il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale è legittima (Sent T-381/15)

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 Gestione indiretta del bilancio dell’Unione: secondo il Tribunale, la decisione della Commissione che nega all’IMG il riconoscimento dello status di organizzazione internazionale è legittima

Il Tribunale ritiene, alla luce del diritto internazionale, che i firmatari della risoluzione del 1994 con la quale è stata fondata tale entità non abbiano inteso istituire un’organizzazione internazionale

Sentenze del Tribunale nelle cause T-381/15 RENV II e T-509/21 | IMG / Commissione

In allegato il comunicato stampa in italiano

Sofia Riesino

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

curia.europa.eu