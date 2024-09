(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

Comunicato stampa n. 8.426
4 settembre 2024

Sospensione dell’erogazione idrica: uffici comunali chiusi al pubblico in orario pomeridiano

Benevento, 4 settembre 2024 – In ragione della sospensione idrica che interesserà, nella giornata di domani 5 settembre un’estesa area del territorio cittadino, è stato disposto il rinvio del turno pomeridiano per tutti i dipendenti comunali. Ciò al fine di agevolare chi sarà chiamato a svolgere in presenza il proprio turno di lavoro, per garantire l’espletamento dei servizi essenziali. Pertanto gli uffici comunali, in orario pomeridiano, saranno chiusi al pubblico.