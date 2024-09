(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 *Cia-Agricoltori Lavello: speculazioni su prezzo pomodoro*

*Nel Lavellese alcune aziende di trasformazione stanno ritirando il

pomodoro lungo a un prezzo inferiore rispetto a quello del contratto

sottoscritto e si registrano prezzi abbattuti fino a 130 euro alla

tonnellata, operando un pesante taglio dei prezzi anche sul prodotto di

maggiore qualità: è l’allarme che parte da Cia-Agricoltori Lavello

riferendo che il fenomeno speculativo già diffuso nel Foggiano si sta

propagando a macchia d’olio anche nell’area della provincia di Potenza di

maggiore produzione del pomodoro con oltre 3mila ettari coltivati a

pomodoro da industria. **“**A farne le spese – *spiega Alessandro Petruzzi,

dirigente Cia-Agricoltori di Lavello – *sono soprattutto i produttori che,

a causa della siccità e dello stop all’erogazione dell’acqua per le

irrigazioni, hanno visto ridurre almeno del 20-30% la propria produzione

per ettaro. In questo modo, chi si trova nella necessità di vendere, non

riuscirà a coprire nemmeno i costi di produzione. La nostra – continua

Petruzzi – è una battaglia su più fronti: contro la siccità e quindi per

far bastare l’acqua che arriva dopo le ultime misure decise da Consorzio di

Bonifica e Regione, contro la speculazione e contro l’insufficienza di

manodopera per la raccolta”. *

La campagna 2024 del pomodoro “precoce” (piantato ad aprile) sta rilevando

una qualità inferiore a quella tradizionale considerata un’eccellenza di

questa area ma soprattutto rese molto basse. I carichi dei camion che

partono dal Lavellese per gli stabilimenti di trasformazione hanno una

media di 250 quintali ad ettaro contro la media consolidata nelle migliori

campagne pomodoro sino a 1000 quintali ad ettaro. “Ci troviamo di fronte –

continua Petruzzi – alla situazione che temevamo per il “precoce” e siamo

in grande allarme per il “medio precoce” e il “tardivo” che rappresenta il

70-80% della produzione complessiva”.

“Settembre non poteva iniziare in modo peggiore -dichiara Gennaro Sicolo,

vicepresidente nazionale della Confederazione-. In questo modo, si dà un

segnale negativo a tutto il comparto in un momento decisivo, che dovrebbe

segnare una ripresa e, invece, è caratterizzato da speculazioni pesanti,

inique e ingiustificate. La prima e più importante questione da cui passa

il futuro dell’agricoltura continua a essere quella della redditività e

della distribuzione equilibrata della catena del valore lungo la filiera.

Il rischio imprenditoriale nel sostenere costi e investimenti è aumentato a

dismisura, negli ultimi anni, non solo a causa di siccità, calamità di ogni

genere e fitopatologie, ma anche per l’estrema incertezza sul ‘quantum’

viene riconosciuto agli agricoltori a fronte di produzioni di eccellente

qualità. È su questo che istituzioni regionali, governo nazionale e Unione

Europea devono lavorare con concretezza e determinazione per non

mortificare i sacrifici sostenuti dagli agricoltori, altrimenti ci

troveremo di fronte a un autunno molto ‘caldo’ non solo dal punto di vista

climatico”.