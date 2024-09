(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 SICCITÀ. LA SALANDRA (FDI), IL GOVERNO ITALIANO CAPOFILA IN EUROPA

“Se le opposizioni si concentrano a ruota libera sui problemi che loro stessi hanno contribuito a creare, come la siccità, con decenni di politiche ideologiche, il Governo resta concentrato sulle soluzioni. L’Italia, infatti, ha assunto ormai ruolo di capofila in Europa sui temi dell’agricoltura, proponendo strategie comuni da condividere con gli altri Stati membri, come avvenuto al Med Cyprus 2024, dove il ministro Lollobrigida ha ribadito la nostra risolutezza ad affrontare il gravissimo problema della scarsità di acqua, pensando soprattutto alle esigenze degli agricoltori. Temi già protagonisti delle politiche attuate dal Ministero dell’Agricoltura del Governo Meloni e che lo saranno ancora di più durante il prossimo G7 tematico di Siracusa”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.

