(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 Roma, Barelli: “Accanto a Don Coluccia nella sua battaglia per la legalità”

“A Don Antonio Coluccia la mia solidarietà e quella di tutto il gruppo parlamentare che rappresento. Sono certo che non indietreggerà di un passo nella sua lotta per la legalità ed è bene che sappia che le istituzioni sono e saranno sempre al suo fianco. Il suo obiettivo è anche il nostro, liberare le periferie di Roma dal degrado, dalla criminalità e dall’illegalità, per restituirle ai giovani, alle famiglie e alla società civile”.

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

