Softball, Campionato Europeo: Risultati lunedì 2 settembre, classifiche e programma martedì 3 settembre

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 Nella seconda giornata del Campionato Europeo di Softball Élite l’Italia si mantiene imbattuta grazie ai successi per 5-3 e 7-0 al quinto inning rispettivamente contro Israele e Grecia, mentre la Gran Bretagna – vincitrice per 8-1 al sesto inning contro la Grecia, e per 4-3 contro Israele – torna in corsa per un posto nel Super Round. Nel girone X vittoria con walk-off wild pitch nel settimo inning per i padroni di casa del Regno dei Paesi Bassi, che nella serata di Utrecht rimontano battendo 2-1 la Repubblica Ceca, vincitrice per 5-1 contro la Spagna nella partita del pomeriggio. Francia (girone A), Belgio (girone B), Ucraina (girone C) e Austria (girone D) vincono i rispettivi gironi ed affronteranno le otto teste di serie per puntare al Super Round. L’Ucraina – che in giornata ha colto due successi (9-2 al quinto contro la Bulgaria e 10-7 contro il Belgio nella loro prima partita del girone X) – entra nel girone dell’Italia, che affronterà domani, martedì 3 settembre, alle ore 12.30. Due successi contro la Germania (9-2) e contro l’Austria (7-0 al sesto) proiettano la Francia in zona Super Round, per il momento davanti alla Repubblica Ceca. Le squadre dei gironi A, B, C e D dal secondo posto in poi entrano a far parte dei gruppi F e G per le posizioni di rincalzo.

Risultati lunedì 2 settembre:

Gir. X: Francia – Germania 9-2 (5°), Spagna – Repubblica Ceca 1-5, Regno dei Paesi Bassi – Repubblica Ceca 2-1, Austria – Francia 0-7 (6°).

Gir. Y: Israele – Italia 3-5, Grecia – Gran Bretagna 1-8 (6°), Gran Bretagna – Israele 4-3, Italia – Grecia 7-0 (5°), Ucraina – Belgio 10-7.

Gir. A: Svizzera – Danimarca 8-7

Gir. B: Malta – Polonia 1-7

Gir. C: Ucraina – Bulgaria 9-2 (5°), Slovacchia – Finlandia 10-0 (4°)

Gir. D: Svezia – Ungheria 10-0 (4°), Croazia – Austria 1-8 (5°)

Il programma di martedì 3 settembre:

Gir. X: h. 12.30 Germania – Spagna, h. 14.30 Francia – Repubblica Ceca, h. 15 Austria – Regno dei Paesi Bassi, h. 20 Austria – Spagna, h. 20 Regno dei Paesi Bassi – Francia

Gir. Y: h. 12 Israele – Belgio, h. 12.30 Italia – Ucraina, h. 17 Belgio – Grecia, h. 17.30 Ucraina – Gran Bretagna

Gir. F: h. 15 Polonia – Svizzera; h. 17.30 Slovacchia – Svezia

Gir. G: h. 15 Danimarca – Ungheria; h. 17.30 Croazia – Finlandia; h. 20 Malta – Danimarca

Classifiche

Gir. X: Francia e Regno dei Paesi Bassi (2-0), 1.000; Repubblica Ceca (2-1), .667; Austria (0-1), Spagna e Germania (0-2), .000.

Gir. Y: Italia (3-0) e Ucraina (1-0), 1.000; Gran Bretagna (2-1), .667; Grecia (1-2), .333; Belgio (0-1) e Israele (0-3), .000.

Gir. A: Francia (2-0), 1.000; Svizzera (1-1), .500; Danimarca (0-2), .000.

Gir. B: Belgio (2-0), 1.000; Polonia (1-1), .500; Malta (0-2), .000.

Gir. C: Ucraina (3-0), 1.000; Slovacchia (2-1), .667; Bulgaria (1-2), .333, Finlandia (0-3), .000.

Gir. D: Austria (3-0), 1.000; Svezia (2-1), .667; Croazia (1-2), .333; Ungheria (0-3), .000.

Gir. F: Polonia, Svizzera, Slovacchia, Svezia.

Gir. G: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Malta.

Foto: Magdalena Kavanova (15, Repubblica Ceca) scivola salva in seconda sulla palla persa dall’interbase della Spagna Carmen Caicoya. Credit: Renata Jansen.

