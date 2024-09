Restituzione risorse Covid

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ข๐š๐ฌ๐ข: ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐ฌ๐ž

๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐-๐Ÿ๐Ÿ— ๐ง๐จ๐ง ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ž

Il Partito Democratico e il Partito Socialista Italiano esprimono sconcerto

e indignazione per quanto emerso dalla recente determinazione del Comune di

Monteiasi, relativa alla restituzione allo Stato delle risorse Covid-19

ricevute, non spese, e quindi risultanti in eccesso nel triennio 2020-2022.

Questi fondi, destinati a sostenere le comunitร locali durante l’emergenza

pandemica, avrebbero potuto fornire un aiuto significativo alle famiglie ed

alle attivitร in un momento di grande difficoltร .

Tuttavia, a causa di carenze amministrative e di una gestione inefficace

delle risorse, il Comune si trova ora costretto a restituire ben 40.471

euro allo Stato.

๐ ๐จ๐ง๐๐ข ๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐-๐Ÿ๐Ÿ— ๐ง๐จ๐ง ๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ข!

รˆ grave constatare che, nonostante l’urgenza e l’importanza di utilizzare

al meglio ogni risorsa disponibile per il sostegno della comunitร locale,

le risorse Covid-19 siano rimaste inutilizzate e debbano ora essere

restituite. Questo rappresenta non solo un fallimento nella gestione delle

risorse pubbliche, ma anche un’occasione mancata per fornire supporto a

coloro che ne avevano piรน bisogno durante la pandemia.

๐๐ž๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ญร ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ขรน ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ž

๐ž๐ ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ž

Chiediamo all’amministrazione comunale di Monteiasi di fornire una

spiegazione chiara sulle motivazioni che hanno portato a questa

restituzione e di prendere provvedimenti immediati per evitare che

situazioni simili si ripetano in futuro.

รˆ essenziale che vi sia una gestione piรน trasparente ed efficiente delle

risorse pubbliche, soprattutto in momenti di crisi, per garantire che ogni

euro destinato ai cittadini sia speso in modo efficace e a beneficio della

comunitร .

๐‹โ€™๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐ ๐ง๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฎ๐ง๐š ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐œ๐š ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐ฌ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ž

Come rappresentanti del Partito Democratico e del Partito Socialista

Italiano, rinnoviamo il nostro impegno a vigilare affinchรฉ

l’amministrazione adotti una gestione responsabile e trasparente delle

risorse. รˆ fondamentale che i fondi pubblici siano utilizzati per

migliorare la vita dei cittadini, sostenerli nei momenti di difficoltร ,

rafforzare i servizi pubblici e supportare lo sviluppo economico,

soprattutto in contesti territoriali che affrontano difficoltร economiche e

sociali significative.

๐๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ข ๐ฉ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข: ๐ฏ๐ž๐ซ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข

๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐š๐ง๐ณ๐š

In questi giorni, effettueremo delle verifiche presso gli uffici competenti

per comprendere le cause di questa situazione e individuare eventuali

responsabilitร .

๐€๐ง๐ญ๐จ๐ง๐ข๐จ ๐‹๐ž๐œ๐œ๐ž (๐๐ƒ)

๐‘๐š๐Ÿ๐Ÿ๐š๐ž๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐œ๐ข๐ฎ๐จ๐ฅ๐จ (๐๐’๐ˆ)