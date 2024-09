(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Siccità, Sallemi (FdI): tempestivo intervento del governo. Ennesima campagna di fandonie

“Le notizie diffuse ancora oggi dal Il Fatto Quotidiano, secondo cui il ministero dell’Agricoltura e il ministro Lollobrigida sarebbero rimasti immobili di fronte alla grave siccità che ha colpito alcune Regioni meridionali, la Sicilia in particolare, sono solo fandonie. E confermano lo schema a cui ormai ci ha abituato il Fatto Quotidiano di essere organo di fake news. Il Masaf, come anche oggi ribadisce, è intervenuto prontamente sia a livello nazionale che europeo per risolvere la crisi idrica e reperire risorse finanziarie per ristorare gli agricoltori colpiti. Il governo Meloni è costantemente al lavoro per accelerare al massimo il suo intervento e non saranno di certo le fake news di certa stampa a fermarlo”.

Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama.

