Terra!” La prima festa nazionale dell’Alleanza Verdi Sinistra a Roma, dall’11 al 15 settembre. Parco Nomentano. La festa si apre con lectio magistralis premio Nobel Parai. Il 12/9 Fratoianni, Bonelli, Schlein, Conte, Bonelli, Magi ﻿

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 *”Terra!” La prima festa nazionale dell’Alleanza Verdi Sinistra a Roma,

dall’11 al 15 settembre. *

*Parco Nomentano.*

*La festa si apre con lectio magistralis premio Nobel Parisi.*

*Il 12/9 Fratoianni, Bonelli, Schlein, Conte, Bonelli, Magi *

**

“Terra!” È la prima festa nazionale dell’Alleanza Verdi Sinistra che che si

svolgerà da mercoledì 11 a domenica 15 settembre a Roma presso il Parco

Nomentano (adiacenze Piazza Sempione).

Nel corso dei 5 giorni oltre a stand gastronomici, bar, spettacoli teatrali

e musicali e altro ancora, dai palchi della Festa si alterneranno leader ed

esponenti politici, del mondo sindacale e della cultura, scienziati,

giornalisti ed intellettuali.

La festa verrà inaugurata nel pomeriggio dell’11 settembre da una lectio

magistralis del Premio Nobel Giorgio Parisi sull’importanza della scienza e

della cultura per cambiare il mondo.

Il giorno successivo, giovedi 12 settembre per discutere di “Un’altra

strada per l’Italia” Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si confrontano con

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Riccardo Magi.

Il programma completo della festa nei prossimi giorni sui social e sul web

di Avs, Sinistra Italiana, Europa Verde.

Terra! è l’urlo gioioso quando si vede un approdo inaspettato dopo un lungo

tempo di navigazione incerta. Terra! è l’appoggio, l’approdo, l’esito

della ricerca. L’arrivo sospirato, che diventa però il punto di partenza.

Terra! è ambiente, corpo, lavoro, reddito, diritti. Terra! è il luogo

delle radici.

E noi sappiamo che la radicalità delle crisi ambientali e sociali richiede

risposte nette e altrettanto radicali.

Terra! è la prima festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra, un festival

della ricerca e del pensiero. Perché è questo l’obiettivo dichiarato di

Terra!: cambiare il mondo, migliorarlo.

C’è finalmente un approdo, c’è finalmente un punto di partenza.

Per partecipare agli eventi ci si puó registrare anche su:

Roma, 31 agosto 2024