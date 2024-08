MATONE (LEGA): “ANCHE QUELLO DI SHARON E’ UN FEMMINICIDIO”

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

Roma, 31 ago. – “Rimango perplessa nel leggere come la morte violenta di Sharon Verzeni venga classificata come semplice omicidio (magari opera di un reitto della nostra società) e non come l’ennesimo grave femminicidio. Casomai va scandagliato quel mondo di alienazione dove vivono migliaia di giovani italiani di prima, seconda e terza generazione che non danno nessun valore alla vita dell’altro, fino ad uccidere una ragazza che faceva semplicemente jogging. E’ il concetto della sopraffazione, del dominio (sopratutto sulle donne) che invade la nostra società, dove si intrecciano culture diverse mettendo in discussione la nostra civiltà italiana e occidentale. Ma forse per Sharon, vittima classificata di omicidio semplice, non ci saranno fiaccolate e indignazione mediatica, vittima per la seconda volta del politicamente corretto”.

Lo ha dichiarato l’ex magistrato Simonetta Matone, deputato della Lega.