Giochi paralimpici di Parigi 2024,collaborazione tra il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD)

Anche in occasione dei XVII giochi paralimpici di Parigi 2024, continua la collaborazione tra il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), organismo interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che si occupa di prevenzione e contrasto ai crimini e discorsi d’odio, con una particolare vocazione nel supportare le vittime di questi reati nel percorso della denuncia.

Per promuovere i valori dello sport come strumento di contrasto ad ogni forma di discriminazione, in particolar modo legata alla disabilità, CIP e OSCAD hanno recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa che porterà anche alla realizzazione di attività di sensibilizzazione presso le scuole su tutto il territorio nazionale.

Ed è proprio dalla straordinaria vetrina dei giochi di Parigi che gli atleti paralimpici di tutto il mondo lanceranno messaggi di inclusione e di contrasto all’odio in una cornice in cui la resilienza e la voglia di superare gli ostacoli rappresentano la più concreta testimonianza di valorizzazione delle unicità e delle diversità.

