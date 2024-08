(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 COMUNE DI FAVIGNANA – ISOLE EGADI

Festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, il 14 settembre il concerto di Noemi

Sabato 14 settembre, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, Patrono di Favignana, Piazza Madrice ospiterà il concerto di Noemi.

La celebre cantautrice, una delle voci più apprezzate e amate del panorama musicale italiano, ha fatto recentemente il suo ritorno sulla scena con il nuovo singolo, “Non ho bisogno di te”, che celebra l’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento. Nel corso del concerto, Noemi proporrà il suo apprezzatissimo repertorio di brani, da “Sono solo parole” a “Vuoto a perdere”, entrati nella storia della musica italiana.

La serata sarà aperta alle ore 21.00 da Shari, finalista di Sanremo Giovani 2022 e in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Voce delicata ma forte, in grado di catturare l’ascoltatore sin dalla prima nota, e capace di spaziare senza limiti: nella musica di Shari confluiscono le sonorità black, il nu-soul, l’r&b, ma anche l’urban, il rap, il pop, il mondo dell’elettronica. Un progetto che fa della metamorfosi continua il suo punto di forza.

Un appuntamento da non perdere.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi