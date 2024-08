CS: Gymn@sium – Palestra d’Impresa APERTE LE ISCRIZIONI

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Gymn@sium – Palestra d’Impresa

Allenare le proprie abilità imprenditoriali, stimolando processi creativi e migliorando i propri

risultati.

Sono aperte le iscrizioni a Gymn@sium – Palestra d’Impresa, il primo percorso di

addestramento pratico alla gestione d’impresa promosso da Confartigianato Lecce e rivolto ai

soci e agli imprenditori salentini che intendano mettersi in gioco.

Accompagnati da un team di coach ed esperti, gli imprenditori saranno in grado di rilevare i

punti di forza e le criticità delle proprie imprese, per favorirne lo sviluppo, acquisendo anche

consapevolezza del ruolo sociale nella comunità.

Il percorso partirà dal 15 ottobre: cinque gli incontri in programma (ogni martedì e giovedì

presso le sedi di Lecce e Maglie) in cui si affronteranno tematiche diverse: l’identità aziendale,

l’organizzazione dell’azienda, la gestione delle risorse umane, l’amministrazione ed i rapporti

con le banche, la comunicazione e la promozione.

La partecipazione al percorso sarà occasione di nuovi confronti e nuove partnership, valore

aggiunto del contesto associativo.

Agli incontri saranno ammessi un massimo 25 partecipanti, al fine di garantire la qualità delle

relazioni intercorrenti con i relatori, che sosteranno continuativamente eventuali progetti

delle imprese partecipanti. Le iscrizioni sono possibili fino a lunedì 16 settembre.

«Abbiamo deciso di organizzare degli incontri dove allenare i “muscoli” imprenditoriali ovvero

tutte quelle abilità che un imprenditore deve usare tutti i giorni per fare impresa – spiega il

segretario provinciale di Confartigianato Lecce Emanuela Aprile -. Il progetto sarà una

occasione importante di crescita professionale e una opportunità per gli imprenditori di fare

rete».