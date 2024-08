(ARC) Cultura: Anzil, 50mila euro per restauro della sala teatrale di Mels

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Il vicegovernatore ha incontrato il sindaco e parte della giunta

comunale di Colloredo di Monte Albano

Trieste, 31 ago – “La Regione finanzier? con 50mila euro i

lavori di ristrutturazione della sala teatrale che si trova

nell’ex scuola di Mels per i quali l’Amministrazione comunale di

Colloredo di Monte Albano aveva presentato domanda di contribuito

attraverso uno specifico bando”.

Lo ha annunciato il vicegovernatore con deleghe a Cultura e Sport

Mario Anzil durante l’incontro avvenuto questo pomeriggio con

l’Amministrazione comunale di Colloredo di Monte Albano,

rappresentata dal sindaco Renza Baiutti e da alcuni assessori.

Dopo aver visitato alcune delle strutture presenti nell’area,

Anzil ha espresso il proprio apprezzamento per “l’entusiasmo, la

passione e la capacit? di elaborare nuove idee dimostrate

dall’Amministrazione comunale, insediatasi dopo l’ultima tornata

elettorale, sia per quanto concerne gli impianti sportivi sia per

le iniziative culturali”.

Il vicegovernatore e la Giunta comunale si sono quindi

confrontati sui possibili utilizzi per il Castello di Colloredo.

“Sono emersi spunti interessanti – ha evidenziato Anzil – che

certamente potranno portare, dopo un percorso condiviso con la

Regione e il territorio, a individuare come impiegare al meglio

questo luogo, che oltre ad essere straordinario ha una grande

rilevanza per la storia del Friuli”.

ARC/MAgg

311753 AGO 24