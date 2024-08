(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Agricoltura: Trancassini (FdI), contro Lollobrigida mistificazioni ossessive

“Oggi ribadiamo con forza il grande lavoro svolto dal ministro Lollobrigida per il rilancio dell’agricoltura come asset strategico per l’economia della Nazione e condanniamo le mistificazioni montate ad arte ossessivamente e in maniera rabbiosa da certa stampa. Come di consueto, rispondiamo alle fake news con la forza dei dati: in particolare quelli diffusi proprio oggi da Agricat sui risarcimenti per i danni catastofali e quelli del Masaf su siccità e peste suina. Esprimo dunque piena solidarietà al ministro e lo ringrazio per aver riportato dopo decenni l’agricoltura al centro dell’agenda politica del Governo e per il suo impegno costante a tutela degli agricoltori italiani”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini.