Occupazione. Rotelli (FDI): dati ISTAT incoraggianti. Frutto di un grande lavoro del Governo Meloni.

“I dati pubblicati oggi dall’Istat sul tasso di occupazione non soltanto sono incoraggianti, ma ci indicano chiaramente che questa è la strada giusta da percorrere. La soglia dei 24 milioni di lavoratori superata e il tasso di occupazione che raggiunge il 62,3% rappresentano risultati straordinari, frutto di un impegno costante e mirato del Governo.

Record storico anche per tasso di occupazione femminile, che raggiunge il 53,6%.

Non meno significativo è il calo del tasso di disoccupazione, che scende al 6,5%, il dato più basso dal marzo 2008. Un risultato che conferma l’efficacia delle riforme strutturali introdotte fin dall’inizio di questa legislatura.

Questi dati testimoniano la concretezza delle politiche attuate dal governo Meloni, che hanno saputo creare condizioni favorevoli per l’occupazione, contribuendo ad un trend positivo orientato alla crescita e al benessere della nostra nazione”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

